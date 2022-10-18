Торговая сеть выплатит семье погибшего челябинца свыше 1 млн рублей

19 октября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

В суде профсоюзной организации удалось доказать вину работодателя Фото: Александр Елизаров © URA.RU Торговая сеть «Пятерочка» выплатит семье погибшего челябинца, работавшего в сети водителем, свыше 1 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе профсоюза «Торговое единство», в суде удалось доказать нарушение работодателем трудового кодекса РФ, из-за чего произошла смерть сотрудника. «Профсоюзные эксперты установили, что к трагедии, очевидно, привели несопоставимые с нормальной жизнедеятельностью условия работы водителя, которые комиссия по расследованию несчастного случая просто не учла. Выполнение работ сверх нормальной продолжительности рабочего времени, переутомление, отсутствие полноценного отдыха спровоцировали инфаркт миокарда. Это и было подтверждено судебно-медицинской экспертизой», — сообщили URA.RU в пресс-службе профсоюзной организации. В профсоюзе пояснили, что в неделю перед своей смертью челябинец отработал 70 часов. К тому же ему приходилось брать на себя и дополнительную работу, которую работодатель вообще не учитывал в его рабочем времени. Переработка привела к развитию заболевания и смерти. Судебная коллегия по гражданским делам признала недействительным акт о расследовании несчастного случая со смертельным исходом, и квалифицировала случай как связанный с производством. С работодателя в пользу семьи погибшего сотрудника взыскана достойная сумма компенсации морального вреда, а сын погибшего получит не только пенсию по потере кормильца, но и ежемесячные пособия от ФСС. URA.RU направило запрос в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.

Торговая сеть «Пятерочка» выплатит семье погибшего челябинца, работавшего в сети водителем, свыше 1 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе профсоюза «Торговое единство», в суде удалось доказать нарушение работодателем трудового кодекса РФ, из-за чего произошла смерть сотрудника. «Профсоюзные эксперты установили, что к трагедии, очевидно, привели несопоставимые с нормальной жизнедеятельностью условия работы водителя, которые комиссия по расследованию несчастного случая просто не учла. Выполнение работ сверх нормальной продолжительности рабочего времени, переутомление, отсутствие полноценного отдыха спровоцировали инфаркт миокарда. Это и было подтверждено судебно-медицинской экспертизой», — сообщили URA.RU в пресс-службе профсоюзной организации. В профсоюзе пояснили, что в неделю перед своей смертью челябинец отработал 70 часов. К тому же ему приходилось брать на себя и дополнительную работу, которую работодатель вообще не учитывал в его рабочем времени. Переработка привела к развитию заболевания и смерти. Судебная коллегия по гражданским делам признала недействительным акт о расследовании несчастного случая со смертельным исходом, и квалифицировала случай как связанный с производством. С работодателя в пользу семьи погибшего сотрудника взыскана достойная сумма компенсации морального вреда, а сын погибшего получит не только пенсию по потере кормильца, но и ежемесячные пособия от ФСС. URA.RU направило запрос в торговую сеть. На момент публикации ответа не последовало.