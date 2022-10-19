19 октября 2022

В ХМАО за 15 млн продается семикомнатная квартира с сауной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
В квартире есть сауна Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) семикомнатная квартира в элитном доме продается почти за 15 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Срочно продается семикомнатная квартира в элитном доме, просторная и уютная. Имеется балкон и две лоджии, два санузла, сауна, гардеробная. Мебель и техника остается», — указал продавец.

В объявлении указано, что рядом находятся школа, детский сад, поликлиника, магазины. Продавец отметил, что готов рассмотреть обмен на двухкомнатную квартиру с доплатой.

Площадь квартиры — 251,5 квадратный метр. Она расположена на восьмом этаже.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехуровневую квартиру почти за 12 миллионов рублей. В ней выполнен дорогой ремонт, а интерьер туалетной комнаты выполнен в позолоте.

Стоимость квартиры — 14 899 000 рублей
В квартире есть собственная сауна
Продавец готов рассмотреть обмен на двухкомнатную квартиру с доплатой
Мебель и техника достанется покупателю

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В Нефтеюганске (ХМАО) семикомнатная квартира в элитном доме продается почти за 15 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Срочно продается семикомнатная квартира в элитном доме, просторная и уютная. Имеется балкон и две лоджии, два санузла, сауна, гардеробная. Мебель и техника остается», — указал продавец. В объявлении указано, что рядом находятся школа, детский сад, поликлиника, магазины. Продавец отметил, что готов рассмотреть обмен на двухкомнатную квартиру с доплатой. Площадь квартиры — 251,5 квадратный метр. Она расположена на восьмом этаже. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехуровневую квартиру почти за 12 миллионов рублей. В ней выполнен дорогой ремонт, а интерьер туалетной комнаты выполнен в позолоте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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