В ХМАО за 15 млн продается семикомнатная квартира с сауной. Фото

20 октября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

В квартире есть сауна Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) семикомнатная квартира в элитном доме продается почти за 15 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Срочно продается семикомнатная квартира в элитном доме, просторная и уютная. Имеется балкон и две лоджии, два санузла, сауна, гардеробная. Мебель и техника остается», — указал продавец. В объявлении указано, что рядом находятся школа, детский сад, поликлиника, магазины. Продавец отметил, что готов рассмотреть обмен на двухкомнатную квартиру с доплатой. Площадь квартиры — 251,5 квадратный метр. Она расположена на восьмом этаже. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехуровневую квартиру почти за 12 миллионов рублей. В ней выполнен дорогой ремонт, а интерьер туалетной комнаты выполнен в позолоте. Стоимость квартиры — 14 899 000 рублей В квартире есть собственная сауна Продавец готов рассмотреть обмен на двухкомнатную квартиру с доплатой Мебель и техника достанется покупателю

В Нефтеюганске (ХМАО) семикомнатная квартира в элитном доме продается почти за 15 миллионов рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Срочно продается семикомнатная квартира в элитном доме, просторная и уютная. Имеется балкон и две лоджии, два санузла, сауна, гардеробная. Мебель и техника остается», — указал продавец. В объявлении указано, что рядом находятся школа, детский сад, поликлиника, магазины. Продавец отметил, что готов рассмотреть обмен на двухкомнатную квартиру с доплатой. Площадь квартиры — 251,5 квадратный метр. Она расположена на восьмом этаже. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехуровневую квартиру почти за 12 миллионов рублей. В ней выполнен дорогой ремонт, а интерьер туалетной комнаты выполнен в позолоте.