В Перми предприятия стали отправлять своих сотрудников на курсы начальной военной подготовки и обращению с оружием. Об этом URA.RU рассказал руководитель федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев. По его словам, сформировано уже несколько групп, которые побывали на первых занятиях.
«Сейчас основная масса [записавшихся на курсы], это гражданские люди, которые до занятий вообще не имели как такового опыта обращения с оружием. Например, из тех, кто сегодня находится в группе, лишь трое служили в армии и имеют хоть какое-то представление о том, что такое оружие, и как с ним работать. Сейчас предприятия заключают с нами договор, и мы такие обучения проводим», — сказал Чегодаев.
Курс НВП рассчитан на несколько часов, и включает в себя как теорию, так и практику. С пермяками работают опытные инструкторы, которые рассказывают, как правильно обращаться с оружием, научиться метко стрелять и оказать первую помощь в случае ранения. Обучение проходит на полигоне «Восточный рубеж» в черте города. 19 октября на учебу прибыла группа сотрудников одного из крупных промпредприятий Перми. Корреспонденты URA.RU стали побывали на полигоне вместе с ними.
Сергей Чегодаев (слева) лично проводит занятия с обучающимися. Большая часть тех, кто приходит к нему на курсы, как правило, не имеет опыта обращения с огнестрельным оружием
На занятиях используются карабин «Сайга» калибра 5,45. По сути, «спортивная» версия автомата «Калашникова». Отличие от настоящего лишь в том, что он не стреляет очередями. На дуле оружия — компенсатор. Он позволяет стрелять без наушников, но на технические характеристики пули это никак не влияет. Перед стрельбами прибывшим обязательно объясняют принцип действия оружия и показываю, как правильно стоять при стрельбе. «Самое главное — чтобы не пострадал ты, и люди, которые находятся рядом с тобой», — объясняет мужчинам Чегодаев.
Огневая подготовка ведется по мишеням. Первый ряд — картонные. Второй — чуть дальше — гонги. По ним стреляют тогда, когда группа поймет, как обрабатывается спуск, как удерживается оружие, как правильно целиться. Гонги позволяют увеличить интенсивность обучении — к ним не нужно подходить каждый раз, при попадании пули, они издают характерный металлический звук, объясняет Сергей Чегодаев.
31-летний сотрудник правоохранительных органов Иван (имя изменено — URA.RU) имеет опыт обращения с оружием, но решил пойти на курсы, чтобы улучшить свои навыки: «Необходимо тренироваться как можно чаще, ввиду того, что возможно меня привлекут к участию в спецоперации. На службе мы в основном стреляем из пистолетов. С автоматом я дело не имел с армии. А здесь мне объяснили, как работать именно с автоматическим оружием, показали технику прицеливания, постановку дыхания при стрельбе».
«Сегодня на полигоне 12 человек. Это одна из первых групп, записавшаяся на курсы НВП. Сейчас ребята, которые приходят обучаться, понимают, что это им жизненно необходимо. Раньше мы подобные семинары проводили, в основном, для спортсменов. Отдельно занимались с военнослужащими с целью культуры обращения с оружием — им были интересны наши какие-то ходы, движения, приемчики», — говорит Сергей Чегодаев
39 летний Павел рассказал URA.RU, что узнал о курсах НВП на предприятии. «На предприятии мне объявили, что есть возможность записаться на такие курсы. Я приехал сюда вместе с коллегами. В армии не служил и опыт обращения с оружием не имею, решил попробовать себя в этом деле, почувствовать оружие, понюхать запах пороха», — говорит Павел.
После стрельбы в ПГНИУ, в сентябре 2021 года, Росгвардия изъяла у пермских стрелков оружие, поскольку посчитала, что оно хранилось с нарушением требований безопасности. Но спустя год конфликт удалось разрешить, говорит Чегодаев: «Оружие нам вернули, и сейчас мы провели целый комплекс мероприятий, установили дополнительные сейфы для оружия. Я направил заявки на приобретение дополнительного длинноствольного оружия, чтобы мы могли работать с группами учащихся плотнее».
В Перми предприятия стали отправлять своих сотрудников на курсы начальной военной подготовки и обращению с оружием. Об этом URA.RU рассказал руководитель федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев. По его словам, сформировано уже несколько групп, которые побывали на первых занятиях. «Сейчас основная масса [записавшихся на курсы], это гражданские люди, которые до занятий вообще не имели как такового опыта обращения с оружием. Например, из тех, кто сегодня находится в группе, лишь трое служили в армии и имеют хоть какое-то представление о том, что такое оружие, и как с ним работать. Сейчас предприятия заключают с нами договор, и мы такие обучения проводим», — сказал Чегодаев. Курс НВП рассчитан на несколько часов, и включает в себя как теорию, так и практику. С пермяками работают опытные инструкторы, которые рассказывают, как правильно обращаться с оружием, научиться метко стрелять и оказать первую помощь в случае ранения. Обучение проходит на полигоне «Восточный рубеж» в черте города. 19 октября на учебу прибыла группа сотрудников одного из крупных промпредприятий Перми. Корреспонденты URA.RU стали побывали на полигоне вместе с ними.