С обучающимися занимаются опытные инструкторы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Перми предприятия стали отправлять своих сотрудников на курсы начальной военной подготовки и обращению с оружием. Об этом URA.RU рассказал руководитель федерации практической стрельбы Пермского края Сергей Чегодаев. По его словам, сформировано уже несколько групп, которые побывали на первых занятиях.

«Сейчас основная масса [записавшихся на курсы], это гражданские люди, которые до занятий вообще не имели как такового опыта обращения с оружием. Например, из тех, кто сегодня находится в группе, лишь трое служили в армии и имеют хоть какое-то представление о том, что такое оружие, и как с ним работать. Сейчас предприятия заключают с нами договор, и мы такие обучения проводим», — сказал Чегодаев.

Курс НВП рассчитан на несколько часов, и включает в себя как теорию, так и практику. С пермяками работают опытные инструкторы, которые рассказывают, как правильно обращаться с оружием, научиться метко стрелять и оказать первую помощь в случае ранения. Обучение проходит на полигоне «Восточный рубеж» в черте города. 19 октября на учебу прибыла группа сотрудников одного из крупных промпредприятий Перми. Корреспонденты URA.RU стали побывали на полигоне вместе с ними.

Сергей Чегодаев (слева) лично проводит занятия с обучающимися. Большая часть тех, кто приходит к нему на курсы, как правило, не имеет опыта обращения с огнестрельным оружием Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На занятиях используются карабин «Сайга» калибра 5,45. По сути, «спортивная» версия автомата «Калашникова». Отличие от настоящего лишь в том, что он не стреляет очередями. На дуле оружия — компенсатор. Он позволяет стрелять без наушников, но на технические характеристики пули это никак не влияет. Перед стрельбами прибывшим обязательно объясняют принцип действия оружия и показываю, как правильно стоять при стрельбе. «Самое главное — чтобы не пострадал ты, и люди, которые находятся рядом с тобой», — объясняет мужчинам Чегодаев. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Огневая подготовка ведется по мишеням. Первый ряд — картонные. Второй — чуть дальше — гонги. По ним стреляют тогда, когда группа поймет, как обрабатывается спуск, как удерживается оружие, как правильно целиться. Гонги позволяют увеличить интенсивность обучении — к ним не нужно подходить каждый раз, при попадании пули, они издают характерный металлический звук, объясняет Сергей Чегодаев. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

31-летний сотрудник правоохранительных органов Иван (имя изменено — URA.RU) имеет опыт обращения с оружием, но решил пойти на курсы, чтобы улучшить свои навыки: «Необходимо тренироваться как можно чаще, ввиду того, что возможно меня привлекут к участию в спецоперации. На службе мы в основном стреляем из пистолетов. С автоматом я дело не имел с армии. А здесь мне объяснили, как работать именно с автоматическим оружием, показали технику прицеливания, постановку дыхания при стрельбе». Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В процессе обучения инструктор внимательно следит, чтобы слушатели курса не допускали ошибок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Каждое попадание в мишень фиксируется и затем будет разбираться с инструкторами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Сегодня на полигоне 12 человек. Это одна из первых групп, записавшаяся на курсы НВП. Сейчас ребята, которые приходят обучаться, понимают, что это им жизненно необходимо. Раньше мы подобные семинары проводили, в основном, для спортсменов. Отдельно занимались с военнослужащими с целью культуры обращения с оружием — им были интересны наши какие-то ходы, движения, приемчики», — говорит Сергей Чегодаев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

39 летний Павел рассказал URA.RU, что узнал о курсах НВП на предприятии. «На предприятии мне объявили, что есть возможность записаться на такие курсы. Я приехал сюда вместе с коллегами. В армии не служил и опыт обращения с оружием не имею, решил попробовать себя в этом деле, почувствовать оружие, понюхать запах пороха», — говорит Павел. Фото: Сергей Русанов © URA.RU