Федерация практической стрельбы набирает пермяков на курсы военной подготовки

12 октября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Опытные инструкторы, имеющие боевой опыт, обучат пермяков владению оружием и стрельбе из него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Федерация практической стрельбы Пермского края объявила о наборе граждан для прохождения курса начальной военной подготовки (НВП). Участниками курса могут стать пермяки, имеющие разрешение на гражданское оружие. Об этом URA.RU рассказал руководитель федерации Сергей Чегодаев. «Обязательное условие для записи на обучение — разрешение на владение гражданским оружием. Это могут быть карабины „Сайга“, „Вепрь“ и т. д. Занятия проводятся на стрельбище „Восточный рубеж“ каждую неделю. Преподаватели по стрелковой дисциплине и тактической медицине — старшие офицеры, имеющие боевой опыт. Также мы объявили запись на курсы безопасному обращения с оружием, рассчитанный на 10 часов», — рассказал Чегодаев. Курс НВП рассчитан на четыре дня, стоимость обучения — от 5 тысяч рублей. С каждым инструктором будут работать не более пяти человек. Это позволит максимально эффективно обучить граждан владению оружием и стрельбе, пояснил Чегодаев. В Пермском крае после начала частичной мобилизации ряд организаций, а также действующие военнослужащие, объявили о наборе пермяков на курсы начальной военной подготовки. Мобилизация проводится в России с 21 сентября. По планам Минобороны, призыву подлежат около 300 тыс резервистов.

Федерация практической стрельбы Пермского края объявила о наборе граждан для прохождения курса начальной военной подготовки (НВП). Участниками курса могут стать пермяки, имеющие разрешение на гражданское оружие. Об этом URA.RU рассказал руководитель федерации Сергей Чегодаев. «Обязательное условие для записи на обучение — разрешение на владение гражданским оружием. Это могут быть карабины „Сайга“, „Вепрь“ и т. д. Занятия проводятся на стрельбище „Восточный рубеж“ каждую неделю. Преподаватели по стрелковой дисциплине и тактической медицине — старшие офицеры, имеющие боевой опыт. Также мы объявили запись на курсы безопасному обращения с оружием, рассчитанный на 10 часов», — рассказал Чегодаев. Курс НВП рассчитан на четыре дня, стоимость обучения — от 5 тысяч рублей. С каждым инструктором будут работать не более пяти человек. Это позволит максимально эффективно обучить граждан владению оружием и стрельбе, пояснил Чегодаев. В Пермском крае после начала частичной мобилизации ряд организаций, а также действующие военнослужащие, объявили о наборе пермяков на курсы начальной военной подготовки. Мобилизация проводится в России с 21 сентября. По планам Минобороны, призыву подлежат около 300 тыс резервистов.