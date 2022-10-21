Пермяк до смерти избил своего знакомого во время застолья

Женщины не стали вмешиваться из-за опасения стать жертвами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Усть-Березовка Пермского края мужчина до смерти избил своего знакомого во время домашнего застолья. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему знакомому. В доме находились сожительница хозяина и его соседка. Вчетвером они продолжили употреблять алкоголь. Во время возникшей ссоры обвиняемый несколько раз ударил хозяина дома по голове. Женщины не стали вмешиваться из-за опасения стать жертвами. Потерпевший скончался на месте от полученных травм», — сообщают в ведомстве.

41-летнему жителю Усть-Березовка предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент мужчина заключен под стражу.

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