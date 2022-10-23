Мужчина не смог оставить своих «боевых братьев», и отправился на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Карталов (Челябинская область) Александр Сорокин отказался от брони, которую ему предоставляли в РЖД, и пошел добровольцем на фронт следом за своим другом. По словам карталинца, он служил в Чечне, и не смог оставить своих «боевых братьев» одних.

«Мне повестка не приходила. Повестка пришла моему другу. И я подумал и решил снять с себя бронь (я работаю на железной дороге). Решил и пошел в военкомат. Я уже был на одной войне — в Чечне. Повоюем и сейчас. Мы едем за победой. Мы чувствуем поддержку родных и близких. Наши „боевые братья“ тоже все здесь», — цитирует Сорокина издание «Картновости».

По словам мужчины, его примеру последовал и его старший брат. Он также снял с себя бронь и пришел в военкомат. Сорокин объяснил, что они идут на фронт, чтобы обеспечить будущее своим семьям и всей стране. «Нам ведь деваться некуда: либо мы их, либо они нас. А нам здесь нацисты не нужны», — подытожил карталинец.

В рамках частичной мобилизации из запаса страны должны призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, план по призыву выполнен более, чем наполовину. Первоочередную роль в выполнении плана по мобилизации сыграли добровольцы. В Челябинской области из 70% мобилизованных граждан 21% составили добровольцы.

Фото: издание «Картновости»