СК начал проверку из-за нападения директора компании из ХМАО на журналиста

24 октября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

Следственный комитет начал проверку из-за нападения Екатерины Симаковой на журналиста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следственный комитет начал проверку по факту нападения директора «Нефтесервис» Екатерины Симаковой на журналиста. Женщина попыталась выбить телефон, на который велась съемка, из рук редактора окружного телеканала «Мегаполис» Ирины Чупиной. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По предварительным данным, в помещении Нижневартовского городского суда подсудимая по одному из уголовных дел, во время подготовки сюжета о судебном процессе, применила насилие в отношении журналистов съемочной группы окружного телеканала. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении следкома. В пресс-службе следственного комитета уточнили, что речь идет о Симаковой. За воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ) грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Ранее URA.RU писало, что Симакова попыталась выбить из рук редактора окружного телеканала «Мегаполис» Ирины Чупиной телефон во время съемки в здании суда. На данный момент Симакова обвиняется в неуплате налогов и даче взятки за покровительство и снижение штрафных санкций из-за неуплаты страховых взносов. Осенью 2021 года Симакову, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Сочи при попытке пересечь границу с Абхазией.

Следственный комитет начал проверку по факту нападения директора «Нефтесервис» Екатерины Симаковой на журналиста. Женщина попыталась выбить телефон, на который велась съемка, из рук редактора окружного телеканала «Мегаполис» Ирины Чупиной. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «По предварительным данным, в помещении Нижневартовского городского суда подсудимая по одному из уголовных дел, во время подготовки сюжета о судебном процессе, применила насилие в отношении журналистов съемочной группы окружного телеканала. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении следкома. В пресс-службе следственного комитета уточнили, что речь идет о Симаковой. За воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ) грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Ранее URA.RU писало, что Симакова попыталась выбить из рук редактора окружного телеканала «Мегаполис» Ирины Чупиной телефон во время съемки в здании суда. На данный момент Симакова обвиняется в неуплате налогов и даче взятки за покровительство и снижение штрафных санкций из-за неуплаты страховых взносов. Осенью 2021 года Симакову, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Сочи при попытке пересечь границу с Абхазией.