Десятки мобилизованных из Пермского края отправились в учебный центр

26 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Пермяки отправились в учебный центр в Елани Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Группа мобилизованных из Пермского края в количестве 128 человек отправилась в учебный центр, расположенный в Елани (Свердловская область). Там они пройдут боевое слаживание. «128 человек из Пермского края уехали в учебный центр Елани», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили данную информацию. В Прикамье продолжается отправка резервистов, призванных для участия в спецоперации на Украине. Так, накануне в учебный центр Тюмени отправилось сразу несколько человек из разных территорий края. К примеру, из Карагайского округа уехали двое резервистов. Ранее стало известно, что часть пермяков, отправленных в Елань (Свердловская область) и Тюмень вернули домой по решению врачей. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, она коснется порядка 300 тысяч человек, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Группа мобилизованных из Пермского края в количестве 128 человек отправилась в учебный центр, расположенный в Елани (Свердловская область). Там они пройдут боевое слаживание. «128 человек из Пермского края уехали в учебный центр Елани», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили данную информацию. В Прикамье продолжается отправка резервистов, призванных для участия в спецоперации на Украине. Так, накануне в учебный центр Тюмени отправилось сразу несколько человек из разных территорий края. К примеру, из Карагайского округа уехали двое резервистов. Ранее стало известно, что часть пермяков, отправленных в Елань (Свердловская область) и Тюмень вернули домой по решению врачей. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, она коснется порядка 300 тысяч человек, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ.