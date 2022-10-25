25 октября 2022

Десятки мобилизованных из Пермского края отправились в учебный центр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень
Пермяки отправились в учебный центр в Елани Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Группа мобилизованных из Пермского края в количестве 128 человек отправилась в учебный центр, расположенный в Елани (Свердловская область). Там они пройдут боевое слаживание.

«128 человек из Пермского края уехали в учебный центр Елани», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили данную информацию.

В Прикамье продолжается отправка резервистов, призванных для участия в спецоперации на Украине. Так, накануне в учебный центр Тюмени отправилось сразу несколько человек из разных территорий края. К примеру, из Карагайского округа уехали двое резервистов.

Ранее стало известно, что часть пермяков, отправленных в Елань (Свердловская область) и Тюмень вернули домой по решению врачей. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, она коснется порядка 300 тысяч человек, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Группа мобилизованных из Пермского края в количестве 128 человек отправилась в учебный центр, расположенный в Елани (Свердловская область). Там они пройдут боевое слаживание. «128 человек из Пермского края уехали в учебный центр Елани», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. В пресс-службе правительства URA.RU подтвердили данную информацию. В Прикамье продолжается отправка резервистов, призванных для участия в спецоперации на Украине. Так, накануне в учебный центр Тюмени отправилось сразу несколько человек из разных территорий края. К примеру, из Карагайского округа уехали двое резервистов. Ранее стало известно, что часть пермяков, отправленных в Елань (Свердловская область) и Тюмень вернули домой по решению врачей. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, она коснется порядка 300 тысяч человек, ранее проходивших службу в рядах Вооруженных сил РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...