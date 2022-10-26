Вступившаяся за Красовского певица Чичерина, предложила начать «починку телевизора» с Первого канала

27 октября 2022 в 01:34 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина считает журналиста Антона Красовского — ценным кадром Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уроженка Свердловской области, заслуженная артистка России, певица Юлия Чичерина, вступившаяся за уволенного журналиста RT Антона Красовского, который в прямом эфире заявил о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России, предложила начинать чистку ТВ с Первого канала. Об этом артистка написала в своем telegram-канале. «Кто бы что не говорил, повторю: Красовский — ценный кадр. Российское развлекательное телевидение кишит геями, косящими под „счастливых“ натуралов, но это ложь и „чинить телевизор“ лучше начинать не с Красовского, а, например, внимательно присмотреться к Первому каналу со всеми его черными списками и стоп-листами», — высказалась Юлия Чичерина. Исполнительница считает, что Красовский был в Донбассе и видел происходящее там, поэтому на этом фоне мог «жестко стрессануть». Чичерина уверена, что журналист, в отличие от многих представителей российских медиа, искренен и открыт. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу Первого канала с просьбой прокомментировать заявление Чичериной. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время прямого эфира своей программы. Юлия Чичерина встала на сторону журналиста 24 октября. В своем telegram-канале она писала, что ему просто был необходим отдых. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Депутат Госдумы Нина Останина сравнила Красовского с Гитлером. Сам Красовский извинился за резкие высказывания и выступил «с последним словом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженка Свердловской области, заслуженная артистка России, певица Юлия Чичерина, вступившаяся за уволенного журналиста RT Антона Красовского, который в прямом эфире заявил о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России, предложила начинать чистку ТВ с Первого канала. Об этом артистка написала в своем telegram-канале. «Кто бы что не говорил, повторю: Красовский — ценный кадр. Российское развлекательное телевидение кишит геями, косящими под „счастливых“ натуралов, но это ложь и „чинить телевизор“ лучше начинать не с Красовского, а, например, внимательно присмотреться к Первому каналу со всеми его черными списками и стоп-листами», — высказалась Юлия Чичерина. Исполнительница считает, что Красовский был в Донбассе и видел происходящее там, поэтому на этом фоне мог «жестко стрессануть». Чичерина уверена, что журналист, в отличие от многих представителей российских медиа, искренен и открыт. Корреспондент агентства обратился в пресс-службу Первого канала с просьбой прокомментировать заявление Чичериной. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разорвала сотрудничество с журналистом Антоном Красовским после его заявления в эфире о необходимости «топить» или «сжигать» украинских детей за обвинения к России. Провокационное высказывание журналист допустил во время прямого эфира своей программы. Юлия Чичерина встала на сторону журналиста 24 октября. В своем telegram-канале она писала, что ему просто был необходим отдых. Позже глава СК РФ Бастрыкин решил разобраться с этой ситуацией. Депутат Госдумы Нина Останина сравнила Красовского с Гитлером. Сам Красовский извинился за резкие высказывания и выступил «с последним словом».