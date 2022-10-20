Путин присвоил Чичериной звание заслуженного артиста России

20 октября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина стала заслуженной артисткой России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уроженка Свердловской области, певица Юлия Чичерина удостоилась звания заслуженного артиста России. Такое решение принял президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный артист России“ певице Чичериной Юлии Дмитриевне», — сказано в документ за подписью Путина. Этим же указом звания присвоены заслуженным художникам и работникам культуры. Юлия Чичерина родилась в Екатеринбурге (Свердловске), там же окончила училище культуры и искусств. Со второй половины 1990-х годов артистка гастролировала в составе собственной рок-группы. Во время конфликта в Сирии певица выступала для российских военнослужащих, за что получила медаль участнику военной операции. Чичерина известна активной поддержкой боевых действий на Украине. С начала конфликта в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку тогда еще самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине. В октябре 2022-го Чичерина за свою позицию попала под санкции Евросоюза.

Уроженка Свердловской области, певица Юлия Чичерина удостоилась звания заслуженного артиста России. Такое решение принял президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный артист России“ певице Чичериной Юлии Дмитриевне», — сказано в документ за подписью Путина. Этим же указом звания присвоены заслуженным художникам и работникам культуры. Юлия Чичерина родилась в Екатеринбурге (Свердловске), там же окончила училище культуры и искусств. Со второй половины 1990-х годов артистка гастролировала в составе собственной рок-группы. Во время конфликта в Сирии певица выступала для российских военнослужащих, за что получила медаль участнику военной операции. Чичерина известна активной поддержкой боевых действий на Украине. С начала конфликта в 2014 году Чичерина регулярно выступала в поддержку тогда еще самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Впоследствии она поддержала спецоперацию РФ на Украине. В октябре 2022-го Чичерина за свою позицию попала под санкции Евросоюза.