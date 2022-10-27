Politico: Евросоюз не может определиться с девятым пакетом санкций против России

27 октября 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

У ЕС нет ясного представления о новом пакете санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз (ЕС) вскоре может подготовить очередной пакет санкций против России. Дипломаты Евросоюза обсудили очередную тему рестрикций, но после встречи у них не появилось ясного представления о том, что должно войти в пакет. Об этом заявило издание Politico. «ЕС придет с новым набором санкций, возможно, скоро», — сообщила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова. Она добавила, что Брюссель работает над новым набором санкций против России в связи с ее спецоперацией на Украине. Юрова подчеркнула, что будут затронуты «некоторые соседние страны, которые позволяют торговать санкционированными товарами в России». На встрече послов ЕС высшие посланники блока не получили большой ясности по предстоящему пакету санкций, сказали Politico три дипломата ЕС, но ожидается, что «в центре внимания будет Беларусь». Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России.

Европейский союз (ЕС) вскоре может подготовить очередной пакет санкций против России. Дипломаты Евросоюза обсудили очередную тему рестрикций, но после встречи у них не появилось ясного представления о том, что должно войти в пакет. Об этом заявило издание Politico. «ЕС придет с новым набором санкций, возможно, скоро», — сообщила вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова. Она добавила, что Брюссель работает над новым набором санкций против России в связи с ее спецоперацией на Украине. Юрова подчеркнула, что будут затронуты «некоторые соседние страны, которые позволяют торговать санкционированными товарами в России». На встрече послов ЕС высшие посланники блока не получили большой ясности по предстоящему пакету санкций, сказали Politico три дипломата ЕС, но ожидается, что «в центре внимания будет Беларусь». Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают возможность введения девятого пакета санкций против России. Девятый пакет санкций может включать в себя как экономические, так и индивидуальные ограничительные меры против России.