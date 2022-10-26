Депутата думы ХМАО возмутило повышение налоговых ставок для малого бизнеса

Депутат Думы ХМАО Михаил Селюков раскритиковал решение властей об увеличении налогов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутата думы ХМАО Михаила Селюкова возмутило предложение региональных властей о повышении ставки по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса до шести процентов. По мнению народного избранника, она не должна быть выше, чем в соседних регионах — на Ямале и в Тюменской области. Обсуждение состоялось во время заседания регионального парламента, передает журналист URA.RU.

«У нас 12 регионов в РФ из 89 имеют ставки ниже той, которую мы устанавливаем. Например, Дагестан, Коми, Тыва, Хакасия, Мурманск, Тюмень, Ненецкий округ, Чукотка, Ямал, Крым, Севастополь», — сказал Селюков.

Вице-губернатор ХМАО Вера Дюдина, представлявшая проект на заседании думы, заявила, что сравнение Селюкова является некорректным. «Упрощенная система налогообложения имеет разные ставки, в зависимости от объекта. Это некорректное сравнение», — сказала Дюдина. Ответ депутата не устроил, он заявил, что Югра не должна устанавливать ставки налогов для малого бизнеса выше, чем в Тюменской области и ЯНАО. «Нефтяников надо поддерживать, но почему мы свой малый и средний бизнес, мягко говоря, гнобим?» — заключил депутат.

Во время дискуссии вице-губернатор ХМАО Роман Генкель, курирующий экономическое развитие, уточнил, что большой перечень представителей малого бизнеса и так пользуется льготной ставкой в 5%. «Проще сказать, кто будет платить 6%, под льготу в 5% попадают многие», — сказал Генкель.

Тем не менее Селюков потребовал вынести на голосование вопрос об отмене пункта об увеличении налоговой ставки. В результате восемь депутатов поддержали предложение Селюкова, 26 проголосовали «против». Во втором, окончательном, чтении законопроект был одобрен большинством депутатов без изменений.

Ранее депутаты ХМАО предложили властям уменьшить региональные налоги для предприятий, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Однако решение не было принято.