Россияне избавляются от китайских электрокаров

Количество объявлений в России о продаже премиальных китайских автомобилей за последний год увеличилось втрое, по данным сервиса Auto.ru. Особенно заметен рост предложений по маркам Lixiang (в четыре раза), Tank и Zeekr (в три раза), а также Voyah (в 2,7 раза). О ситуации на рынке китайских электрокаров рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
"Многие владельцы электромобилей Voyah и Zeekr действительно хотят с ними поскорее расстаться: люди впервые купили электромобиль, попробовали, поняли, что не хватает инфраструктуры, и решили продать. Когда вы живете в Москве, на электрокаре вы можете спокойно доехать до Твери, Петербурга и Новгорода, а дальше — уже проблема", — объяснил автоэксперт Дмитрий Попов интернет-ресурсу Ридус. Владельцы внедорожников Tank также столкнулись с нехваткой запчастей и проблемами в обслуживании.
Ранее эксперты связывали рост объявлений о продаже премиальных китайских автомобилей с тем, что в 2022–2023 годах наблюдался всплеск спроса на новые модели из Китая, и сейчас завершается стандартный цикл первичного владения такими машинами, который обычно составляет 2,5–3 года. На вторичном рынке китайские премиальные авто стали появляться массово лишь в последние годы, что связано с увеличением их продаж и расширением ассортимента на российском рынке.
