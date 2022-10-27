Песков раскрыл роль президента Гвинеи-Бисау в переговорах с Украиной

Кремль: Путин не просил Эмбало передавать Зеленскому специальное послание

27 октября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать Владимиру Зеленскому специальное послание о мирных переговорах во время визита африканского политика в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, просил ли Путин президента Эмбало передать что-либо Зеленскому. Песков отметил, что для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Эмбало прибыл в Киев в среду, на следующий день после своего визита в Москву, и выразил готовность содействовать диалогу России и Украины.

Президент России Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать Владимиру Зеленскому специальное послание о мирных переговорах во время визита африканского политика в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, просил ли Путин президента Эмбало передать что-либо Зеленскому. Песков отметил, что для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Эмбало прибыл в Киев в среду, на следующий день после своего визита в Москву, и выразил готовность содействовать диалогу России и Украины.