Президент России Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать Владимиру Зеленскому специальное послание о мирных переговорах во время визита африканского политика в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, просил ли Путин президента Эмбало передать что-либо Зеленскому.
Песков отметил, что для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Эмбало прибыл в Киев в среду, на следующий день после своего визита в Москву, и выразил готовность содействовать диалогу России и Украины.
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Президент России Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать Владимиру Зеленскому специальное послание о мирных переговорах во время визита африканского политика в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, просил ли Путин президента Эмбало передать что-либо Зеленскому. Песков отметил, что для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Эмбало прибыл в Киев в среду, на следующий день после своего визита в Москву, и выразил готовность содействовать диалогу России и Украины.