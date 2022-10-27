Песков раскрыл роль президента Гвинеи-Бисау в переговорах с Украиной

Кремль: Путин не просил Эмбало передавать Зеленскому специальное послание
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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать Владимиру Зеленскому специальное послание о мирных переговорах во время визита африканского политика в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, просил ли Путин президента Эмбало передать что-либо Зеленскому.

Песков отметил, что для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Эмбало прибыл в Киев в среду, на следующий день после своего визита в Москву, и выразил готовность содействовать диалогу России и Украины.

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Президент России Владимир Путин не просил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало передавать Владимиру Зеленскому специальное послание о мирных переговорах во время визита африканского политика в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, просил ли Путин президента Эмбало передать что-либо Зеленскому. Песков отметил, что для Кремля очевиден отказ Киева от переговоров с Россией по указу Вашингтона. Эмбало прибыл в Киев в среду, на следующий день после своего визита в Москву, и выразил готовность содействовать диалогу России и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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