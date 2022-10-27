Политолог Мухин: Запад готов оплатить новый Майдан для свержения Зеленского

27 октября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

В этом мире не было ни одного спонтанного Майдана, считает Мухин Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Западные кураторы могут «скинуть» президента Украины Владимира Зеленского, проспонсировав «новый Майдан». Такое предположение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Для того, чтобы на Украине либо где-то еще произошел Майдан, нужны внешние факторы, которые будут организовывать, а главное — оплачивать. В этом мире не было ни одного спонтанного Майдана. Но если западные кураторы захотят скинуть Зеленского, для этого достаточно табакерки, либо порции некачественного вещества», — приводит слова Мухина газета Подмосковье сегодня. Политолог также намекнул, что проблему Зеленского можно решить проще. «Мнения народа будет недостаточно, нужна поддержка „сверху“», — сказал Мухин. Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала российской специальной операции. Однако позже западные СМИ сообщали, что, как только США и Россия достигнут компромисса, Вашингтон, вероятнее всего, пожертвуют президентом Зеленским.

Западные кураторы могут «скинуть» президента Украины Владимира Зеленского, проспонсировав «новый Майдан». Такое предположение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Для того, чтобы на Украине либо где-то еще произошел Майдан, нужны внешние факторы, которые будут организовывать, а главное — оплачивать. В этом мире не было ни одного спонтанного Майдана. Но если западные кураторы захотят скинуть Зеленского, для этого достаточно табакерки, либо порции некачественного вещества», — приводит слова Мухина газета Подмосковье сегодня. Политолог также намекнул, что проблему Зеленского можно решить проще. «Мнения народа будет недостаточно, нужна поддержка „сверху“», — сказал Мухин. Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала российской специальной операции. Однако позже западные СМИ сообщали, что, как только США и Россия достигнут компромисса, Вашингтон, вероятнее всего, пожертвуют президентом Зеленским.