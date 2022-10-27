Политолог Мухин: Запад готов оплатить новый Майдан для свержения Зеленского

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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, майдан, беспорядки, война, бойцы, площадь независимости
В этом мире не было ни одного спонтанного Майдана, считает Мухин Фото:

Западные кураторы могут «скинуть» президента Украины Владимира Зеленского, проспонсировав «новый Майдан». Такое предположение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Для того, чтобы на Украине либо где-то еще произошел Майдан, нужны внешние факторы, которые будут организовывать, а главное — оплачивать. В этом мире не было ни одного спонтанного Майдана. Но если западные кураторы захотят скинуть Зеленского, для этого достаточно табакерки, либо порции некачественного вещества», — приводит слова Мухина газета Подмосковье сегодня.

Политолог также намекнул, что проблему Зеленского можно решить проще. «Мнения народа будет недостаточно, нужна поддержка „сверху“», — сказал Мухин.

Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала российской специальной операции. Однако позже западные СМИ сообщали, что, как только США и Россия достигнут компромисса, Вашингтон, вероятнее всего, пожертвуют президентом Зеленским.

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Западные кураторы могут «скинуть» президента Украины Владимира Зеленского, проспонсировав «новый Майдан». Такое предположение высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Для того, чтобы на Украине либо где-то еще произошел Майдан, нужны внешние факторы, которые будут организовывать, а главное — оплачивать. В этом мире не было ни одного спонтанного Майдана. Но если западные кураторы захотят скинуть Зеленского, для этого достаточно табакерки, либо порции некачественного вещества», — приводит слова Мухина газета Подмосковье сегодня. Политолог также намекнул, что проблему Зеленского можно решить проще. «Мнения народа будет недостаточно, нужна поддержка „сверху“», — сказал Мухин. Западные страны значительно увеличили поставки военной и финансовой помощи Украине после начала российской специальной операции. Однако позже западные СМИ сообщали, что, как только США и Россия достигнут компромисса, Вашингтон, вероятнее всего, пожертвуют президентом Зеленским.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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