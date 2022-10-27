VA: США пожертвуют Зеленским ради России

27 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Лживые обещания Зеленского своему народу могут стоить президенту жизни, пишет VA Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Как только США и Россия достигнут компромисса, Штаты, вероятнее всего, пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles. «Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура „героического президента“ Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», — говорится в статье издания. Автор отмечает, что все «лживые обещания» Зеленского своему народу могут стоить главе Украины жизни. Ранее сообщалось, что 30 членов американского конгресса написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой начать переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал 360. Также стало известно о том, что помощь Киеву может вовсе отойти на второй план из-за американских выборов в 2024 году, пишет агентство Nation News.

Как только США и Россия достигнут компромисса, Штаты, вероятнее всего, пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles. «Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура „героического президента“ Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», — говорится в статье издания. Автор отмечает, что все «лживые обещания» Зеленского своему народу могут стоить главе Украины жизни. Ранее сообщалось, что 30 членов американского конгресса написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой начать переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал 360. Также стало известно о том, что помощь Киеву может вовсе отойти на второй план из-за американских выборов в 2024 году, пишет агентство Nation News.