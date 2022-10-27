VA: США пожертвуют Зеленским ради России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Лживые обещания Зеленского своему народу могут стоить президенту жизни, пишет VA Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Как только США и Россия достигнут компромисса, Штаты, вероятнее всего, пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles.

«Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура „героического президента“ Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», — говорится в статье издания. Автор отмечает, что все «лживые обещания» Зеленского своему народу могут стоить главе Украины жизни.

Ранее сообщалось, что 30 членов американского конгресса написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой начать переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал 360. Также стало известно о том, что помощь Киеву может вовсе отойти на второй план из-за американских выборов в 2024 году, пишет агентство Nation News.

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Как только США и Россия достигнут компромисса, Штаты, вероятнее всего, пожертвуют президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Valeurs Actuelles. «Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура „героического президента“ Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс», — говорится в статье издания. Автор отмечает, что все «лживые обещания» Зеленского своему народу могут стоить главе Украины жизни. Ранее сообщалось, что 30 членов американского конгресса написали президенту США Джо Байдену письмо с просьбой начать переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал 360. Также стало известно о том, что помощь Киеву может вовсе отойти на второй план из-за американских выборов в 2024 году, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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