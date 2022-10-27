В Екатеринбурге перекрыли движение одной из улиц на несколько месяцев

27 октября 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Улица Кузнецова останется односторонней до мая 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на полгода продлили ограничение движения транспорта на улице Кузнецова. Причина — строительство жилого комплекса «Северное сияние». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии столицы Урала. «АО „Корпорация Атомстройкомплекс — Северное сияние“ продлило на полгода режим одностороннего движения транспорта по улице Кузнецова. Речь идет об участке дороги от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих. Новые сроки — с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что МУП «Водоканал» закрывало движение транспорта по улице Дальневосточной с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это было связано со строительством систем водоснабжения. На закрытом участке были установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

В Екатеринбурге на полгода продлили ограничение движения транспорта на улице Кузнецова. Причина — строительство жилого комплекса «Северное сияние». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии столицы Урала. «АО „Корпорация Атомстройкомплекс — Северное сияние“ продлило на полгода режим одностороннего движения транспорта по улице Кузнецова. Речь идет об участке дороги от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих. Новые сроки — с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что МУП «Водоканал» закрывало движение транспорта по улице Дальневосточной с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это было связано со строительством систем водоснабжения. На закрытом участке были установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.