В Екатеринбурге перекрыли движение одной из улиц на несколько месяцев

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Семнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, дорожные работы, проезд закрыт, перекрытие дороги, коммунальные службы, переулок красный, перекрытие движения, ремонт трубопровода
Улица Кузнецова останется односторонней до мая 2023 года Фото:

В Екатеринбурге на полгода продлили ограничение движения транспорта на улице Кузнецова. Причина — строительство жилого комплекса «Северное сияние». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии столицы Урала.

«АО „Корпорация Атомстройкомплекс — Северное сияние“ продлило на полгода режим одностороннего движения транспорта по улице Кузнецова. Речь идет об участке дороги от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих. Новые сроки — с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что МУП «Водоканал» закрывало движение транспорта по улице Дальневосточной с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это было связано со строительством систем водоснабжения. На закрытом участке были установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

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В Екатеринбурге на полгода продлили ограничение движения транспорта на улице Кузнецова. Причина — строительство жилого комплекса «Северное сияние». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии столицы Урала. «АО „Корпорация Атомстройкомплекс — Северное сияние“ продлило на полгода режим одностороннего движения транспорта по улице Кузнецова. Речь идет об участке дороги от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих. Новые сроки — с 1 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что МУП «Водоканал» закрывало движение транспорта по улице Дальневосточной с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это было связано со строительством систем водоснабжения. На закрытом участке были установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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