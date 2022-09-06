В Екатеринбурге на одной из улиц закроют движение транспорта на несколько недель. Карта

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября
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Перекрытие улиц. Екатеринбург, перекрытие дороги, дпс
С 20 сентября по 16 октября будет закрыта улица Дальневосточная Фото:

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала».

«Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Дальневосточной, около дома № 1 на улице Жуковского, с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе.

Перекрытие улицы Дальневосточной в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала». «Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Дальневосточной, около дома № 1 на улице Жуковского, с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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