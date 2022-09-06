В Екатеринбурге на одной из улиц закроют движение транспорта на несколько недель. Карта

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября

06 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

С 20 сентября по 16 октября будет закрыта улица Дальневосточная Фото: Размик Закарян В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала». «Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Дальневосточной, около дома № 1 на улице Жуковского, с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе. Перекрытие улицы Дальневосточной в Екатеринбурге Карта: URA.RU

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала». «Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Дальневосточной, около дома № 1 на улице Жуковского, с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе.