С 20 сентября по 16 октября будет закрыта улица ДальневосточнаяФото: Размик Закарян
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала».
«Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Дальневосточной, около дома № 1 на улице Жуковского, с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе.
Перекрытие улицы Дальневосточной в Екатеринбурге
Карта: URA.RU
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточная с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Водоканала». «Специалисты МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по улице Дальневосточной, около дома № 1 на улице Жуковского, с 20 сентября по 16 октября 2022 года. Это связано со строительством систем водоснабжения на улице Дальневосточной. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге перекрывали улицы в центре из-за начала марафона, в котором должны были принять участие сотни бегунов. Кроме этого, на 2022 год в Екатеринбурге запланирован ряд перекрытий, связанных с модернизацией дорог и тротуаров в городе.