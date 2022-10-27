27 октября 2022

Челябинского экс-силовика осудили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Бывшего начальника группы дознания условно лишили свободы на семь лет Фото:

Бывшего начальника группы дознания отдела полиции «Кременкульское» (Челябинская область) Ингу Яковлеву, обвиняемую в получении взятки, осудили на семь лет условного лишения свободы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Курчатовского райсуда.

«Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным», — сообщили в суде.

Яковлева была задержана при получении взятки от нарушителя. За 400 тысяч рублей она была готова не заводить уголовное дело. Посредником выступила адвокат Наталья Кунгурцева. Яковлева лично рекомендовала нарушителю обратиться к ее услугам. Суд также признал Кунгурцеву виновной. Она отделалась штрафом в 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты может его обжаловать. Преступление было выявлено УФСБ по региону совместно с сотрудниками собственной безопасности. Из правоохранительных органов Яковлева была уволена.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Бывшего начальника группы дознания отдела полиции «Кременкульское» (Челябинская область) Ингу Яковлеву, обвиняемую в получении взятки, осудили на семь лет условного лишения свободы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Курчатовского райсуда. «Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным», — сообщили в суде. Яковлева была задержана при получении взятки от нарушителя. За 400 тысяч рублей она была готова не заводить уголовное дело. Посредником выступила адвокат Наталья Кунгурцева. Яковлева лично рекомендовала нарушителю обратиться к ее услугам. Суд также признал Кунгурцеву виновной. Она отделалась штрафом в 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты может его обжаловать. Преступление было выявлено УФСБ по региону совместно с сотрудниками собственной безопасности. Из правоохранительных органов Яковлева была уволена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...