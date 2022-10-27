Челябинского экс-силовика осудили за взятку

Бывшего начальника группы дознания условно лишили свободы на семь лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшего начальника группы дознания отдела полиции «Кременкульское» (Челябинская область) Ингу Яковлеву, обвиняемую в получении взятки, осудили на семь лет условного лишения свободы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Курчатовского райсуда.

«Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет без штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок пять лет. Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным», — сообщили в суде.

Яковлева была задержана при получении взятки от нарушителя. За 400 тысяч рублей она была готова не заводить уголовное дело. Посредником выступила адвокат Наталья Кунгурцева. Яковлева лично рекомендовала нарушителю обратиться к ее услугам. Суд также признал Кунгурцеву виновной. Она отделалась штрафом в 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты может его обжаловать. Преступление было выявлено УФСБ по региону совместно с сотрудниками собственной безопасности. Из правоохранительных органов Яковлева была уволена.