Мошенник украл деньги у дочери участника СВО (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мошенник из Оренбургской области украл 2,5 миллиона рублей у семьи раненого участника СВО, который несколько месяцев не выходил на связь. Подозреваемого удалось задержать в короткий срок, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские задержали подозреваемого в хищении мошенническим способом более 2,5 миллиона рублей у семьи участника специальной военной операции. Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Оренбургской и Челябинской областей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В полицию обратились две жительницы Магнитогорска — мать и дочь. Их родственник, находящийся на СВО, несколько месяцев назад перестал выходить на связь. Тогда подруга дочери посоветовала обратиться к одному знакомому, который поможет ей найти отца. Мужчина представился бывшим участником СВО.

Узнав, что у 23-летней девушки есть банковская карта отца с выплатами, мошенник стал выманивать деньги под разными предлогами. Сначала для оформления новой выплаты, потом уговорил девушку купить машину и потребовал крупную комиссию за свои услуги.

Спустя несколько месяцев с СВО вернулся отец, и обнаружил, что на карте нет денег. Тогда девушка поняла, что новый знакомый ее обманывал, и обратились в полицию.

«В содеянном раскаиваюсь. Готов возместить ущерб в полном объеме», — заявил задержанный на камеру. Им оказался ранее судимый житель Оренбурга, находящийся в федеральном розыске.