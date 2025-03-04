Мошенник из Оренбургской области украл 2,5 миллиона рублей у семьи раненого участника СВО, который несколько месяцев не выходил на связь. Подозреваемого удалось задержать в короткий срок, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«Полицейские задержали подозреваемого в хищении мошенническим способом более 2,5 миллиона рублей у семьи участника специальной военной операции. Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Оренбургской и Челябинской областей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В полицию обратились две жительницы Магнитогорска — мать и дочь. Их родственник, находящийся на СВО, несколько месяцев назад перестал выходить на связь. Тогда подруга дочери посоветовала обратиться к одному знакомому, который поможет ей найти отца. Мужчина представился бывшим участником СВО.
Узнав, что у 23-летней девушки есть банковская карта отца с выплатами, мошенник стал выманивать деньги под разными предлогами. Сначала для оформления новой выплаты, потом уговорил девушку купить машину и потребовал крупную комиссию за свои услуги.
Спустя несколько месяцев с СВО вернулся отец, и обнаружил, что на карте нет денег. Тогда девушка поняла, что новый знакомый ее обманывал, и обратились в полицию.
«В содеянном раскаиваюсь. Готов возместить ущерб в полном объеме», — заявил задержанный на камеру. Им оказался ранее судимый житель Оренбурга, находящийся в федеральном розыске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!