Текслер потребовал усилить безопасность в школах и детсадах Челябинской области

В школах и детских садах Челябинской области сейчас важно усилить работу охранных предприятий. Вопросы безопасности детей приоритетны, заявил губернатор Алексей Текслер.
«Нужно уделить повышенное внимание вопросам безопасности образовательных учреждений, обеспечить работу охранных предприятий там, где это необходимо, так как вопросы безопасности детей приоритетны», — заявил Текслер во время заседания антитеррористической комиссии Челябинской области. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства в telegram-канале.
На заседании участники обсудили вопросы антитеррористической защищенности военных комиссариатов, объектов топливно-энергетического комплекса и железнодорожного транспорта. Контроль за безопасностью должен быть усилен на праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, добавил Текслер.
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