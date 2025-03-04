Первое челябинское предприятие получило статус ЭКГ-лидера

Челябинский холдинг «Метран» первым в Челябинской области получил федеральный статус лидера ЭКГ-рейтинга «Экология. Кадры. Государство». Как рассказали в пресс-службе предприятия, оценивались экологичность производства, работа с кадрами и взаимодействие с государством.
«Предприятие группы „Метран“ стало лидером всероссийского „ЭКГ-рейтинга“. Это комплексная оценка „здоровья“ субъектов предпринимательской деятельности», — заявили в офисе компании.
«Метран» прошел через три этапа оценки в рамках рейтинга: предквалификация, скоринг и анкетирование, где основной акцент был сделан на скоринге с использованием официальных данных от госорганов. Компания набрала 110 баллов благодаря высоким показателям экологичности, уровня оплаты труда, налоговой истории, деловой репутации и финансовой устойчивости.
Гендиректор «Метрана» Антон Дружинин отметил, что высокая оценка стала результатом ежедневной работы всей команды группы. Холдинг занял место в топ-30 лидеров рейтинга уровня ААА. Руководитель считает, что это станет стимулом для дальнейшего развития.
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