Первое челябинское предприятие получило статус ЭКГ-лидера

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Оценку работы холдинга государство сформировало на основе отзывов целого ряда своих служб
Оценку работы холдинга государство сформировало на основе отзывов целого ряда своих служб Фото:

Челябинский холдинг «Метран» первым в Челябинской области получил федеральный статус лидера ЭКГ-рейтинга «Экология. Кадры. Государство». Как рассказали в пресс-службе предприятия, оценивались экологичность производства, работа с кадрами и взаимодействие с государством.

«Предприятие группы „Метран“ стало лидером всероссийского „ЭКГ-рейтинга“. Это комплексная оценка „здоровья“ субъектов предпринимательской деятельности», — заявили в офисе компании.

«Метран» прошел через три этапа оценки в рамках рейтинга: предквалификация, скоринг и анкетирование, где основной акцент был сделан на скоринге с использованием официальных данных от госорганов. Компания набрала 110 баллов благодаря высоким показателям экологичности, уровня оплаты труда, налоговой истории, деловой репутации и финансовой устойчивости.

Гендиректор «Метрана» Антон Дружинин отметил, что высокая оценка стала результатом ежедневной работы всей команды группы. Холдинг занял место в топ-30 лидеров рейтинга уровня ААА. Руководитель считает, что это станет стимулом для дальнейшего развития.

Сертификат рейтинга с наивысшими баллами «Метран» получил первым в регионе
Сертификат рейтинга с наивысшими баллами «Метран» получил первым в регионе
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Челябинский холдинг «Метран» первым в Челябинской области получил федеральный статус лидера ЭКГ-рейтинга «Экология. Кадры. Государство». Как рассказали в пресс-службе предприятия, оценивались экологичность производства, работа с кадрами и взаимодействие с государством. «Предприятие группы „Метран“ стало лидером всероссийского „ЭКГ-рейтинга“. Это комплексная оценка „здоровья“ субъектов предпринимательской деятельности», — заявили в офисе компании. «Метран» прошел через три этапа оценки в рамках рейтинга: предквалификация, скоринг и анкетирование, где основной акцент был сделан на скоринге с использованием официальных данных от госорганов. Компания набрала 110 баллов благодаря высоким показателям экологичности, уровня оплаты труда, налоговой истории, деловой репутации и финансовой устойчивости. Гендиректор «Метрана» Антон Дружинин отметил, что высокая оценка стала результатом ежедневной работы всей команды группы. Холдинг занял место в топ-30 лидеров рейтинга уровня ААА. Руководитель считает, что это станет стимулом для дальнейшего развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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