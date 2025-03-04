В Магнитогорске отдали под суд участников наркокартеля

В Магнитогорске (Челябинская область) отдали под суд семерых участников наркокартеля. Следователи ГСУ ГУ МВД России по региону закончили расследование, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Группу создал уроженец Магнитогорска. В нее вошли три парня и три девушки в возрасте от 20 до 30 лет. За каждым из них была закреплена определенная функция: кто-то варил наркотики, кто-то их сбывал. За время существования сообщества его участники успели совершить свыше 20 наркопреступлений различной тяжести
«В декабре 2023 года следствием было возбужденно уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3 ст.229.1 УК РФ. А в январе следующего года в рамках дела задержан первый фигурант. Затем в короткие сроки были задержаны остальные злоумышленники, а также установлен организатор наркобизнеса», — отметили в пресс-службе ведомства.
Следствием по делу проделан большой объем работы. Обвинительное заключение составило несколько десятков томов. Все время расследования задержанные были заключены под стражу.
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