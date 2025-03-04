В Челябинске почти на год перенесли дискотеку звезд 90-х

В Челябинске почти на год перенесли «Дискотеку звезд 80-90-х». Концерт культовых исполнителей должен был состояться 8 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Дискотека звезд 80-90-х, запланированная на 8 марта в ДС Юность, переносится на 8 ноября 2025 года. Все билеты действительны на новую дату», — сообщили на сайте. На вечеринке должны были выступить: «Отпетые мошенники», Владимир Маркин, «Краски», Светлана Разина, Алексей Потехин, «Стрелки» и другие.
Агентство URA.RU связалось с организаторами для уточнения причин изменения даты мероприятия. Там ответили, что дискотека отменена по техническим причинам. Менеджер уточнила, что подобных проектов стало много, поэтому было принято решение концерт перенести.
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