В Челябинске почти на год перенесли дискотеку звезд 90-х

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Дискотеку перенесли на 8 ноября
Дискотеку перенесли на 8 ноября Фото:

В Челябинске почти на год перенесли «Дискотеку звезд 80-90-х». Концерт культовых исполнителей должен был состояться 8 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Дискотека звезд 80-90-х, запланированная на 8 марта в ДС Юность, переносится на 8 ноября 2025 года. Все билеты действительны на новую дату», — сообщили на сайте. На вечеринке должны были выступить: «Отпетые мошенники», Владимир Маркин, «Краски», Светлана Разина, Алексей Потехин, «Стрелки» и другие.

Агентство URA.RU связалось с организаторами для уточнения причин изменения даты мероприятия. Там ответили, что дискотека отменена по техническим причинам. Менеджер уточнила, что подобных проектов стало много, поэтому было принято решение концерт перенести.

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В Челябинске почти на год перенесли «Дискотеку звезд 80-90-х». Концерт культовых исполнителей должен был состояться 8 марта, сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Дискотека звезд 80-90-х, запланированная на 8 марта в ДС Юность, переносится на 8 ноября 2025 года. Все билеты действительны на новую дату», — сообщили на сайте. На вечеринке должны были выступить: «Отпетые мошенники», Владимир Маркин, «Краски», Светлана Разина, Алексей Потехин, «Стрелки» и другие. Агентство URA.RU связалось с организаторами для уточнения причин изменения даты мероприятия. Там ответили, что дискотека отменена по техническим причинам. Менеджер уточнила, что подобных проектов стало много, поэтому было принято решение концерт перенести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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