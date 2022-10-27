Челябинские власти закрыли плотину для большегрузов

Водители могут объехать плотину по другим маршрутам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске закрыли движение по плотине Шершневского водохранилища большегрузам, масса которых превышает 3,5 тонны. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, водители могут объехать запрещенный участок сразу несколькими маршрутами.

«По гребню Шершневского гидроузла ограничено передвижение грузового транспорта массой более 3,5 тонн. Для водителей большегрузного транспорта доступны маршруты объезда по улицам Гостевая, Лыжных батальонов, Братьев Кашириных, проспект Победы, далее по Свердловскому проспекту до улицы Блюхера», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации города также сообщили, что в настоящий момент у въезда на плотину установлены знаки, запрещающие движение большегрузам. Водителей просят соблюдать требования этих знаков.

В течение лета на плотине проводились дорожные работы. Там меняли покрытие. Работы велись в рамках проекта по реконструкции улицы Худякова.