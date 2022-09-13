13 сентября 2022

На дороге по улице Худякова в Челябинске ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, дорожные работы, ограничение скорости, автотранспорт, дорожный знак
На расширяемом участке дороги введут реверсивное движение Фото:

На дороге по улице Худякова, соединяющей северо-запад Челябинска с центром, ввели ограничения в связи с фрезерованием дорожного покрытия и укладкой нового. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в зоне расширения по ночам будут организовывать реверсивное движение.

«Сейчас фаза строительства позволяет работать в круглосуточном режиме. Применяется тактика, которая успешно зарекомендовала себя при выполнении замены покрытия на плотине и путепроводе „Челябинск-главный“, когда на дороге ночью организовывается реверсивное движение. Аналогичным образом будет проведено асфальтирование расширяемого участка», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что контракт на расширение улицы Худякова рассчитан на два года. Однако асфальтирование участка постараются закончить в максимально короткий срок.

Ранее движение в центр из спальных районов северо-запада в центр было ограничено из-за ремонта на плотине Шершневского водохранилища. Автовладельцев просили скорректировать свои маршруты заранее.

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На дороге по улице Худякова, соединяющей северо-запад Челябинска с центром, ввели ограничения в связи с фрезерованием дорожного покрытия и укладкой нового. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в зоне расширения по ночам будут организовывать реверсивное движение. «Сейчас фаза строительства позволяет работать в круглосуточном режиме. Применяется тактика, которая успешно зарекомендовала себя при выполнении замены покрытия на плотине и путепроводе „Челябинск-главный“, когда на дороге ночью организовывается реверсивное движение. Аналогичным образом будет проведено асфальтирование расширяемого участка», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там отметили, что контракт на расширение улицы Худякова рассчитан на два года. Однако асфальтирование участка постараются закончить в максимально короткий срок. Ранее движение в центр из спальных районов северо-запада в центр было ограничено из-за ремонта на плотине Шершневского водохранилища. Автовладельцев просили скорректировать свои маршруты заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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