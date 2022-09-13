На дороге по улице Худякова в Челябинске ввели ограничения

На расширяемом участке дороги введут реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На дороге по улице Худякова, соединяющей северо-запад Челябинска с центром, ввели ограничения в связи с фрезерованием дорожного покрытия и укладкой нового. Как сообщает пресс-служба мэрии города, в зоне расширения по ночам будут организовывать реверсивное движение.

«Сейчас фаза строительства позволяет работать в круглосуточном режиме. Применяется тактика, которая успешно зарекомендовала себя при выполнении замены покрытия на плотине и путепроводе „Челябинск-главный“, когда на дороге ночью организовывается реверсивное движение. Аналогичным образом будет проведено асфальтирование расширяемого участка», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что контракт на расширение улицы Худякова рассчитан на два года. Однако асфальтирование участка постараются закончить в максимально короткий срок.

Ранее движение в центр из спальных районов северо-запада в центр было ограничено из-за ремонта на плотине Шершневского водохранилища. Автовладельцев просили скорректировать свои маршруты заранее.