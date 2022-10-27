Мэрию Перми суд оставил без полигона для утилизации снега

Суд запретил использовать снежную свалку в Перми
Природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на использование свалки снега в микрорайоне «Голый мыс», расположенной в Свердловском районе Перми. Информация о решении суда появилась на сайте краевой прокуратуры.
«Еще в 2017 году природоохранная прокуратура выявила нарушении при складировании снега в районе Голого мыса. Городская администрация бездействовала и в прошлый зимний период также складировала снег в этом районе без необходимой организации», — сообщают в ведомстве.
Прокуроры обратились с иском в Ленинский районный суд, который запретил использовать свалку для складирования снега. Исполнение решения находится на контроле ведомства.
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