Мэрию Перми суд оставил без полигона для утилизации снега

28 октября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

Суд запретил использовать снежную свалку в Перми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на использование свалки снега в микрорайоне «Голый мыс», расположенной в Свердловском районе Перми. Информация о решении суда появилась на сайте краевой прокуратуры. «Еще в 2017 году природоохранная прокуратура выявила нарушении при складировании снега в районе Голого мыса. Городская администрация бездействовала и в прошлый зимний период также складировала снег в этом районе без необходимой организации», — сообщают в ведомстве. Прокуроры обратились с иском в Ленинский районный суд, который запретил использовать свалку для складирования снега. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

Природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на использование свалки снега в микрорайоне «Голый мыс», расположенной в Свердловском районе Перми. Информация о решении суда появилась на сайте краевой прокуратуры. «Еще в 2017 году природоохранная прокуратура выявила нарушении при складировании снега в районе Голого мыса. Городская администрация бездействовала и в прошлый зимний период также складировала снег в этом районе без необходимой организации», — сообщают в ведомстве. Прокуроры обратились с иском в Ленинский районный суд, который запретил использовать свалку для складирования снега. Исполнение решения находится на контроле ведомства.