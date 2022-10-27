27 октября 2022

Мэрию Перми суд оставил без полигона для утилизации снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный полигон. Тюмень, грузовики, снежный полигон, полигон снега
Суд запретил использовать снежную свалку в Перми Фото:

Природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на использование свалки снега в микрорайоне «Голый мыс», расположенной в Свердловском районе Перми. Информация о решении суда появилась на сайте краевой прокуратуры.

«Еще в 2017 году природоохранная прокуратура выявила нарушении при складировании снега в районе Голого мыса. Городская администрация бездействовала и в прошлый зимний период также складировала снег в этом районе без необходимой организации», — сообщают в ведомстве.

Прокуроры обратились с иском в Ленинский районный суд, который запретил использовать свалку для складирования снега. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

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Природоохранная прокуратура через суд добилась запрета на использование свалки снега в микрорайоне «Голый мыс», расположенной в Свердловском районе Перми. Информация о решении суда появилась на сайте краевой прокуратуры. «Еще в 2017 году природоохранная прокуратура выявила нарушении при складировании снега в районе Голого мыса. Городская администрация бездействовала и в прошлый зимний период также складировала снег в этом районе без необходимой организации», — сообщают в ведомстве. Прокуроры обратились с иском в Ленинский районный суд, который запретил использовать свалку для складирования снега. Исполнение решения находится на контроле ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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