Военком ХМАО дал совет, что нужно брать с собой мобилизованным в учебные центры

31 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вместо покупки спальников военком ХМАО Вуколов посоветовал не забыть документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов посоветовал мобилизованным не тратить денег на закупку амуниции. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU он сообщил, что обязательно нужно взять с собой только документы, а Министерство обороны РФ и власти Югры обеспечивают военнослужащих всем необходимым. «Во-первых, в армии обеспечивают всем положенным вещевым имуществом. Во-вторых, правительство автономного округа выдает рюкзак, в состав которого входят 28 наименований необходимых предметов: там и белье нательное, и фонарики, и аптечка. Также правительство выдает спальник, коврик и сухпаек. В принципе, гражданину нужно взять с собой документы, а что-то дополнительное — по желанию», — прокомментировал Вуколов. Военком ХМАО отметил, что не стоит тратить деньги и на покупку бронежилетов, шлемов и другой военной экипировки. «Средства бронезащиты выдаются непосредственно Министерством обороны, бронежилеты выделяют Вооруженные силы РФ, самостоятельно закупать их гражданин не должен», — добавил Вуколов. Ранее URA.RU писало о совете главы Гумкорпуса ХМАО Эдуарда Логинова не брать с собой телефоны в зону СВО. По словам Логинова, телефон из России пеленгуется противником не только по SIM-карте, но и по IMEI [индивидуальному номеру мобильного оборудования]. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов посоветовал мобилизованным не тратить денег на закупку амуниции. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU он сообщил, что обязательно нужно взять с собой только документы, а Министерство обороны РФ и власти Югры обеспечивают военнослужащих всем необходимым. «Во-первых, в армии обеспечивают всем положенным вещевым имуществом. Во-вторых, правительство автономного округа выдает рюкзак, в состав которого входят 28 наименований необходимых предметов: там и белье нательное, и фонарики, и аптечка. Также правительство выдает спальник, коврик и сухпаек. В принципе, гражданину нужно взять с собой документы, а что-то дополнительное — по желанию», — прокомментировал Вуколов. Военком ХМАО отметил, что не стоит тратить деньги и на покупку бронежилетов, шлемов и другой военной экипировки. «Средства бронезащиты выдаются непосредственно Министерством обороны, бронежилеты выделяют Вооруженные силы РФ, самостоятельно закупать их гражданин не должен», — добавил Вуколов. Ранее URA.RU писало о совете главы Гумкорпуса ХМАО Эдуарда Логинова не брать с собой телефоны в зону СВО. По словам Логинова, телефон из России пеленгуется противником не только по SIM-карте, но и по IMEI [индивидуальному номеру мобильного оборудования]. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.