Жители Нижнего Тагила жалуются на УК из-за потопа в доме. Видео

30 октября 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

Тагильчане жалуются на потоп в доме на улице Булата Окуджавы, 7 (архивное фото) Фото: Олег Тамендаров Жители дома на улице Булата Окуджавы, 7 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) жалуются на УК «Стройсервис» из-за того, что их дом топит. Об этом тагильчане рассказали в соцсетях. «Мы жители этого дома, все каналы подтекают и стоит вода, а представьте, что будет после дождей. Ни один насос не работает, в УК считают, что это не тот уровень воды. Фильтрация воды отсутствует», — рассказала Таня Петровская в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Один из мужчин в видео иронизирует: «В дождливую погоду здесь карасей можно ловить». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Стройсервис». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». По словам петрокаменцев, потоп растянулся по улице длинной в километр.

Жители дома на улице Булата Окуджавы, 7 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) жалуются на УК «Стройсервис» из-за того, что их дом топит. Об этом тагильчане рассказали в соцсетях. «Мы жители этого дома, все каналы подтекают и стоит вода, а представьте, что будет после дождей. Ни один насос не работает, в УК считают, что это не тот уровень воды. Фильтрация воды отсутствует», — рассказала Таня Петровская в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Один из мужчин в видео иронизирует: «В дождливую погоду здесь карасей можно ловить». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Стройсервис». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». По словам петрокаменцев, потоп растянулся по улице длинной в километр.