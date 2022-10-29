29 октября 2022

Жители Нижнего Тагила жалуются на УК из-за потопа в доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая канализация. Дом-развалюха Шабры
Тагильчане жалуются на потоп в доме на улице Булата Окуджавы, 7 (архивное фото) Фото:

Жители дома на улице Булата Окуджавы, 7 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) жалуются на УК «Стройсервис» из-за того, что их дом топит. Об этом тагильчане рассказали в соцсетях.

«Мы жители этого дома, все каналы подтекают и стоит вода, а представьте, что будет после дождей. Ни один насос не работает, в УК считают, что это не тот уровень воды. Фильтрация воды отсутствует», — рассказала Таня Петровская в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте».

Один из мужчин в видео иронизирует: «В дождливую погоду здесь карасей можно ловить». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Стройсервис». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». По словам петрокаменцев, потоп растянулся по улице длинной в километр.

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Жители дома на улице Булата Окуджавы, 7 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) жалуются на УК «Стройсервис» из-за того, что их дом топит. Об этом тагильчане рассказали в соцсетях. «Мы жители этого дома, все каналы подтекают и стоит вода, а представьте, что будет после дождей. Ни один насос не работает, в УК считают, что это не тот уровень воды. Фильтрация воды отсутствует», — рассказала Таня Петровская в сообществе «Черный список Тагила» в соцсети «ВКонтакте». Один из мужчин в видео иронизирует: «В дождливую погоду здесь карасей можно ловить». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Стройсервис». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Петрокаменское (Свердловская область) жалуются на зловонную фекальную «реку». По словам петрокаменцев, потоп растянулся по улице длинной в километр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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