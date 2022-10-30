30 октября 2022

Глава Кыштыма навестила мобилизованных земляков в лагере под Чебаркулем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Алексей Текслера в Кыштым. Челябинская область, шеболаева людмила
Людмила Шеболаева передала мобилизованным помощь от жителей Кыштыма Фото:
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Мобилизация в России

Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева навестила мобилизованных земляков, которые проходят боевое слаживание на танковом полигоне в Чебаркуле. Как она написала в социальных сетях, с мобилизованными все в порядке.

«Городок на полигоне оборудован всем необходимым, в палатках тепло, решены бытовые вопросы, кормят хорошо. Пообщалась с кыштымцами, которые приехали сюда уже в последние отправки. Все в порядке: отвечают по-боевому, настроение бодрое», — сообщила Шеболаева в своем telegram-канале.

Глава города добавила, что из Кыштыма для мобилизованных привезли спальные мешки, теплые вещи, детские письма. Также для военнослужащих приехала концертная группа. По словам Шеболаевой, когда артисты начали исполнять песню о России, все, кто был в зрительном зале, встали.

Всероссийский военный городок под Чебаркулем развернули всего за 12 дней. Туда направляли 90% всех мобилизованных региона. Сейчас там проходят боевое слаживание последние группы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября.

Людмила Шеболаева пообщалась с мобилизованными
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Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева навестила мобилизованных земляков, которые проходят боевое слаживание на танковом полигоне в Чебаркуле. Как она написала в социальных сетях, с мобилизованными все в порядке. «Городок на полигоне оборудован всем необходимым, в палатках тепло, решены бытовые вопросы, кормят хорошо. Пообщалась с кыштымцами, которые приехали сюда уже в последние отправки. Все в порядке: отвечают по-боевому, настроение бодрое», — сообщила Шеболаева в своем telegram-канале. Глава города добавила, что из Кыштыма для мобилизованных привезли спальные мешки, теплые вещи, детские письма. Также для военнослужащих приехала концертная группа. По словам Шеболаевой, когда артисты начали исполнять песню о России, все, кто был в зрительном зале, встали. Всероссийский военный городок под Чебаркулем развернули всего за 12 дней. Туда направляли 90% всех мобилизованных региона. Сейчас там проходят боевое слаживание последние группы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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