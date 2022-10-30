Глава Кыштыма навестила мобилизованных земляков в лагере под Чебаркулем. Фото

31 октября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Людмила Шеболаева передала мобилизованным помощь от жителей Кыштыма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева навестила мобилизованных земляков, которые проходят боевое слаживание на танковом полигоне в Чебаркуле. Как она написала в социальных сетях, с мобилизованными все в порядке. «Городок на полигоне оборудован всем необходимым, в палатках тепло, решены бытовые вопросы, кормят хорошо. Пообщалась с кыштымцами, которые приехали сюда уже в последние отправки. Все в порядке: отвечают по-боевому, настроение бодрое», — сообщила Шеболаева в своем telegram-канале. Глава города добавила, что из Кыштыма для мобилизованных привезли спальные мешки, теплые вещи, детские письма. Также для военнослужащих приехала концертная группа. По словам Шеболаевой, когда артисты начали исполнять песню о России, все, кто был в зрительном зале, встали. Всероссийский военный городок под Чебаркулем развернули всего за 12 дней. Туда направляли 90% всех мобилизованных региона. Сейчас там проходят боевое слаживание последние группы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября. Людмила Шеболаева пообщалась с мобилизованными Фото: telegram-канал Людмилы Шеболаевой Фото: telegram-канал Людмилы Шеболаевой

Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева навестила мобилизованных земляков, которые проходят боевое слаживание на танковом полигоне в Чебаркуле. Как она написала в социальных сетях, с мобилизованными все в порядке. «Городок на полигоне оборудован всем необходимым, в палатках тепло, решены бытовые вопросы, кормят хорошо. Пообщалась с кыштымцами, которые приехали сюда уже в последние отправки. Все в порядке: отвечают по-боевому, настроение бодрое», — сообщила Шеболаева в своем telegram-канале. Глава города добавила, что из Кыштыма для мобилизованных привезли спальные мешки, теплые вещи, детские письма. Также для военнослужащих приехала концертная группа. По словам Шеболаевой, когда артисты начали исполнять песню о России, все, кто был в зрительном зале, встали. Всероссийский военный городок под Чебаркулем развернули всего за 12 дней. Туда направляли 90% всех мобилизованных региона. Сейчас там проходят боевое слаживание последние группы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября.