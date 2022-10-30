Мэр Кыштыма Людмила Шеболаева навестила мобилизованных земляков, которые проходят боевое слаживание на танковом полигоне в Чебаркуле. Как она написала в социальных сетях, с мобилизованными все в порядке.
«Городок на полигоне оборудован всем необходимым, в палатках тепло, решены бытовые вопросы, кормят хорошо. Пообщалась с кыштымцами, которые приехали сюда уже в последние отправки. Все в порядке: отвечают по-боевому, настроение бодрое», — сообщила Шеболаева в своем telegram-канале.
Глава города добавила, что из Кыштыма для мобилизованных привезли спальные мешки, теплые вещи, детские письма. Также для военнослужащих приехала концертная группа. По словам Шеболаевой, когда артисты начали исполнять песню о России, все, кто был в зрительном зале, встали.
Всероссийский военный городок под Чебаркулем развернули всего за 12 дней. Туда направляли 90% всех мобилизованных региона. Сейчас там проходят боевое слаживание последние группы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, которая завершилась 28 октября.
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