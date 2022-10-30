На дороге между Челябинском и Троицком в Челябинской области водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей. Как сообщили 31 октября URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, обстоятельства происшествия выясняются.
«По предварительным данным, водитель ВАЗ-21104 при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что водитель иномарки получил повреждения и был госпитализирован. Вместе с ним в автомобиле находилась пассажирка. Она также была доставлена в медучреждение.
Из-за выпавшего снега в регионе произошло несколько серьезных ДТП. Утром на въезде в Кыштым столкнулись два авто. В результате два человека скончались на месте аварии, остальные травмированы. А в Кунашакском районе в кювет слетел пассажирский автобус, везший вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург.
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