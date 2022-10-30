30 октября 2022

В Челябинской области водитель погиб в лобовом ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП Фото:

На дороге между Челябинском и Троицком в Челябинской области водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей. Как сообщили 31 октября URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, обстоятельства происшествия выясняются.

«По предварительным данным, водитель ВАЗ-21104 при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что водитель иномарки получил повреждения и был госпитализирован. Вместе с ним в автомобиле находилась пассажирка. Она также была доставлена в медучреждение.

Из-за выпавшего снега в регионе произошло несколько серьезных ДТП. Утром на въезде в Кыштым столкнулись два авто. В результате два человека скончались на месте аварии, остальные травмированы. А в Кунашакском районе в кювет слетел пассажирский автобус, везший вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург.

Водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм
Фото:

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На дороге между Челябинском и Троицком в Челябинской области водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей. Как сообщили 31 октября URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, обстоятельства происшествия выясняются. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-21104 при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что водитель иномарки получил повреждения и был госпитализирован. Вместе с ним в автомобиле находилась пассажирка. Она также была доставлена в медучреждение. Из-за выпавшего снега в регионе произошло несколько серьезных ДТП. Утром на въезде в Кыштым столкнулись два авто. В результате два человека скончались на месте аварии, остальные травмированы. А в Кунашакском районе в кювет слетел пассажирский автобус, везший вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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