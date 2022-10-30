В Челябинской области водитель погиб в лобовом ДТП. Фото

31 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU На дороге между Челябинском и Троицком в Челябинской области водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей. Как сообщили 31 октября URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, обстоятельства происшествия выясняются. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-21104 при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что водитель иномарки получил повреждения и был госпитализирован. Вместе с ним в автомобиле находилась пассажирка. Она также была доставлена в медучреждение. Из-за выпавшего снега в регионе произошло несколько серьезных ДТП. Утром на въезде в Кыштым столкнулись два авто. В результате два человека скончались на месте аварии, остальные травмированы. А в Кунашакском районе в кювет слетел пассажирский автобус, везший вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург. Водитель отечественного автомобиля скончался от полученных травм Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области

На дороге между Челябинском и Троицком в Челябинской области водитель погиб в лобовом столкновении автомобилей. Как сообщили 31 октября URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, обстоятельства происшествия выясняются. «По предварительным данным, водитель ВАЗ-21104 при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chery. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что водитель иномарки получил повреждения и был госпитализирован. Вместе с ним в автомобиле находилась пассажирка. Она также была доставлена в медучреждение. Из-за выпавшего снега в регионе произошло несколько серьезных ДТП. Утром на въезде в Кыштым столкнулись два авто. В результате два человека скончались на месте аварии, остальные травмированы. А в Кунашакском районе в кювет слетел пассажирский автобус, везший вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург.