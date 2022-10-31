Свердловский депутат Госдумы Рябцева назвала зерновую сделку тройным кидаловом

Свердловский депутат Госдумы Жанна Рябцева: одна зерновая сделка — тройное кидалово

Жанна Рябцева высказалась по зерновой сделке, назвав ее «тройным кидаловом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Депутат Госдумы России от Свердловской области Жанна Рябцева заявила, что зерновая сделка России и Украины — «тройное кидалово», поскольку, по ее мнению, в рамках этой сделки западные партнеры не поставляли зерно нуждающимся странам и использовали суды с зерном для поставки вооружения Украине. Такое заявление она сделала в своем telegram-канале.

«В рамках зерновой сделки дорогие западные партнеры показали себя, что называется „на все деньги“. Мало того, что по-настоящему нуждающиеся страны даже не видели этого зерна. Так вдобавок в сети уже мелькает информация, что они и вооружения поставляли на Украину этими зерновозами, ну и взрывчатка под теракт на Крымском мосту нам также из Одессы досталась. Одна сделка — тройное кидалово. Такие вот демократические стандарты», — написала Рябцева в своем telegram-канале.

Зерновая сделка была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного в нуждающиеся страны. Но в ходе сделки выяснилось, что большая часть зерна отправлялась в европейские страны. Российские власти неоднократно обращали внимание на этот факт и отмечали, что вопреки идее зерновой сделки в беднейшие страны отправлялся минимум от всех запасов зерна. После того как украинские дроны атаковали российские корабли Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности вывоза зерна, Россия 29 октября приняла решение выйти из сделки.

США и страны Евросоюза выступили против шагов, нарушающих безопасную отгрузку и вывоз зерна. Россия, в свою очередь, прежде чем вернуться к исполнению договоренностей, ожидает тщательного расследования нападения на российские корабли. Минобороны РФ остановило движение судов по зерновому коридору.