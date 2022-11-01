Пособие на новорожденного теперь можно оформить на «Госуслугах». Скрин

01 ноября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Заявление на пособие необходимо подать в течение шести месяцев после рождения ребенка, сообщили в Минцифры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявление на пособие при рождении ребенка можно оформить через «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РФ. «Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», — заявили в министерстве. Также уточняется, что пособие выплачивается родителям, законным опекунам. Получатель пособия должен быть неработающим, при этом он может обучаться в вузе или колледже на очном отделении. Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Ранее стало известно об универсальном пособии для детей, которое должно было вступить в силу с 1 января 2023 года. Пособие можно получать с момента беременности до достижения ребенком 17 лет, передает MK.RU .

Заявление на пособие при рождении ребенка можно оформить через «Госуслуги». Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РФ. «Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. Теперь неработающие родители ребенка либо его опекуны дистанционно могут подать заявление на единовременное пособие при рождении», — заявили в министерстве. Также уточняется, что пособие выплачивается родителям, законным опекунам. Получатель пособия должен быть неработающим, при этом он может обучаться в вузе или колледже на очном отделении. Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление должно быть подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Ранее стало известно об универсальном пособии для детей, которое должно было вступить в силу с 1 января 2023 года. Пособие можно получать с момента беременности до достижения ребенком 17 лет, передает MK.RU.