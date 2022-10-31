В Перми прошел первый день осеннего призыва срочников. Фоторепортаж

01 ноября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

В пермских военкоматах начался осенний призыв срочников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми начался осенний призыв на срочную службу. В военкомате Свердловского района корреспонденту URA.RU сообщили, что основная часть призывников прибыла утром. По словам собеседников агентства в военкомате, очередей в первый день не наблюдалось, все проходило в штатном режиме. Один из призывников в беседе с агентством отметил, что сам захотел пойти в армию. «Родные отреагировали нормально, папа у меня патриот. Сегодня выдали направления для медкомиссии — буду проходить», — признался Борис Катаев. Пермские призывники разговаривают с родственниками и друзьями возле здания военкомата Мотовилихинского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU На входе в военкомат небольшая очередь из пермяков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Помимо призывников в военкомат идут женщины для получения или замены военного билета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Документы у пермяков принимают сразу в нескольких окнах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края озвучили количество срочников, подлежащих призыву на службу в осеннюю кампанию. Также власти пояснили, кому будет предоставлена отсрочка от армии, а кто сможет пройти службу на территории региона.

В Перми начался осенний призыв на срочную службу. В военкомате Свердловского района корреспонденту URA.RU сообщили, что основная часть призывников прибыла утром. По словам собеседников агентства в военкомате, очередей в первый день не наблюдалось, все проходило в штатном режиме. Один из призывников в беседе с агентством отметил, что сам захотел пойти в армию. «Родные отреагировали нормально, папа у меня патриот. Сегодня выдали направления для медкомиссии — буду проходить», — признался Борис Катаев. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края озвучили количество срочников, подлежащих призыву на службу в осеннюю кампанию. Также власти пояснили, кому будет предоставлена отсрочка от армии, а кто сможет пройти службу на территории региона.