31 октября 2022

В Перми прошел первый день осеннего призыва срочников. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало осеннего призыва на срочную службу МО РФ военкоматами города Перми., призывники, военкомат, призыв на срочную службу
В пермских военкоматах начался осенний призыв срочников Фото:

В Перми начался осенний призыв на срочную службу. В военкомате Свердловского района корреспонденту URA.RU сообщили, что основная часть призывников прибыла утром.

По словам собеседников агентства в военкомате, очередей в первый день не наблюдалось, все проходило в штатном режиме. Один из призывников в беседе с агентством отметил, что сам захотел пойти в армию. «Родные отреагировали нормально, папа у меня патриот. Сегодня выдали направления для медкомиссии — буду проходить», — признался Борис Катаев.

Начало осеннего призыва на срочную службу МО РФ военкоматами города Перми.
Пермские призывники разговаривают с родственниками и друзьями возле здания военкомата Мотовилихинского района
Фото:
Начало осеннего призыва на срочную службу МО РФ военкоматами города Перми.
На входе в военкомат небольшая очередь из пермяков
Фото:
Начало осеннего призыва на срочную службу МО РФ военкоматами города Перми.
Помимо призывников в военкомат идут женщины для получения или замены военного билета
Фото:
Начало осеннего призыва на срочную службу МО РФ военкоматами города Перми.
Документы у пермяков принимают сразу в нескольких окнах
Фото:

Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края озвучили количество срочников, подлежащих призыву на службу в осеннюю кампанию. Также власти пояснили, кому будет предоставлена отсрочка от армии, а кто сможет пройти службу на территории региона.

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В Перми начался осенний призыв на срочную службу. В военкомате Свердловского района корреспонденту URA.RU сообщили, что основная часть призывников прибыла утром. По словам собеседников агентства в военкомате, очередей в первый день не наблюдалось, все проходило в штатном режиме. Один из призывников в беседе с агентством отметил, что сам захотел пойти в армию. «Родные отреагировали нормально, папа у меня патриот. Сегодня выдали направления для медкомиссии — буду проходить», — признался Борис Катаев. Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края озвучили количество срочников, подлежащих призыву на службу в осеннюю кампанию. Также власти пояснили, кому будет предоставлена отсрочка от армии, а кто сможет пройти службу на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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