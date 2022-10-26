Пермские власти объяснили, кто может служить на территории родного региона

Пермяки, призванные в армию, смогут служить на территории родного региона

27 октября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Жители Пермского края могут проходить срочную службу в воинских частях, дислоцированных на территории региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Пермского края, призванные в армию в рамках осенней призывной кампании, имеют право прохождения срочной службы на территории родного региона. Такая возможность есть, в том числе, у мужчин, воспитывающих несовершеннолетних детей и состоящих в браке. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности края. «Служба на территории Пермского края предусматривается в случаях заявки о необходимости военнослужащих срочной службы, поступившей из воинских частей дислоцированных на территории Пермского края. Также право на это имеют граждане, находящегося в браке и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей», — рассказали в ведомстве. В минтербезопасности напомнили, что права и обязанности призывников прописаны в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Осенняя призывная кампания стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. В Пермском крае призыву подлежат порядка 3 тысяч человек. Все они будут проходить срочную службу на территории РФ.

Жители Пермского края, призванные в армию в рамках осенней призывной кампании, имеют право прохождения срочной службы на территории родного региона. Такая возможность есть, в том числе, у мужчин, воспитывающих несовершеннолетних детей и состоящих в браке. Об этом URA.RU сообщили в министерстве территориальной безопасности края. «Служба на территории Пермского края предусматривается в случаях заявки о необходимости военнослужащих срочной службы, поступившей из воинских частей дислоцированных на территории Пермского края. Также право на это имеют граждане, находящегося в браке и имеющие на иждивении несовершеннолетних детей», — рассказали в ведомстве. В минтербезопасности напомнили, что права и обязанности призывников прописаны в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Осенняя призывная кампания стартует 1 ноября и завершится 31 декабря. В Пермском крае призыву подлежат порядка 3 тысяч человек. Все они будут проходить срочную службу на территории РФ.