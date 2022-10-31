Свердловский депутат Госдумы опроверг распространение вшей у мобилизованных в Елани

Для мобилизованных созданы все условия для соблюдения гигиены в Елани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, которому поступили сообщения о распространении педикулеза среди мобилизованных в учебном центре Елани, опроверг эти слухи и подчеркнул, что созданы все условия для поддержания бойцами гигиены. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Утром звонят журналисты, в панике спрашивают: „У нас информация, что в Елани среди мобилизованных появились вши“. Переговорил с командиром окружного учебного центра. Он сообщил, что случаев педикулеза в Елани не зафиксировано и у мобилизованных есть возможности для поддержания чистоты», — написал Иванов.

Он подчеркнул, что мобилизованные могут пользоваться теплыми умывальниками, однако каждый боец сам должен быть ответственен за собственную чистоплотность. Чтобы избежать появления вшей в учебной части, там собираются построить мобильные бани. Также планируют термически обрабатывать одежду. Иванов пообещал лично приехать в Елань, чтобы проверить, как там соблюдается гигиена.

Частичная мобилизация началась 21 сентября, а 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об ее окончании. Часть бойцов направлены в зону проведения СВО, но многие остались для обучения на оборудованных полигонах. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Власти РФ подчеркивали, что денацификация и демилитаризация необходима для спасения мирных жителей.