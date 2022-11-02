В свердловской колонии арестант напал на надзирателя

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В колонии Серова (Свердловская область) осужденный напал на надзирателя Фото:

В колонии Серова осужденный напал на надзирателя. Инцидент произошел первого ноября. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему оставалось отбывать наказание примерно полгода. Сейчас мужчине грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в СКР по Свердловской области.

«Осужденный применил насилие в отношении сотрудника колонии. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий», — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 28-летний житель Нижневартовска признан виновным в применении насилия, совершенном в отношении сотрудника СИЗО. А также в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

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В колонии Серова осужденный напал на надзирателя. Инцидент произошел первого ноября. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему оставалось отбывать наказание примерно полгода. Сейчас мужчине грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в СКР по Свердловской области. «Осужденный применил насилие в отношении сотрудника колонии. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий», — уточнили в ведомстве. Ранее агентство писало, что 28-летний житель Нижневартовска признан виновным в применении насилия, совершенном в отношении сотрудника СИЗО. А также в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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