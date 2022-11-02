В свердловской колонии арестант напал на надзирателя

В колонии Серова (Свердловская область) осужденный напал на надзирателя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В колонии Серова осужденный напал на надзирателя. Инцидент произошел первого ноября. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему оставалось отбывать наказание примерно полгода. Сейчас мужчине грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в СКР по Свердловской области.

«Осужденный применил насилие в отношении сотрудника колонии. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий», — уточнили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 28-летний житель Нижневартовска признан виновным в применении насилия, совершенном в отношении сотрудника СИЗО. А также в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.