В свердловской колонии арестант напал на надзирателя

В колонии Серова осужденный напал на надзирателя. Инцидент произошел первого ноября. Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему оставалось отбывать наказание примерно полгода. Сейчас мужчине грозит вплоть до 5 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в СКР по Свердловской области.
«Осужденный применил насилие в отношении сотрудника колонии. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий», — уточнили в ведомстве.
Ранее агентство писало, что 28-летний житель Нижневартовска признан виновным в применении насилия, совершенном в отношении сотрудника СИЗО. А также в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
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