02 ноября 2022
01 ноября 2022

Новый год в Тюмени отпразднуется на деньги бизнесменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетные средства будут задействованы частично Фото:

Тюменские предприниматели и предприятия помогут в организации новогодних мероприятий. Об этом в своем telegram-канале сообщил Руслан Кухарук. По словам главы города, средства из бюджета будут направлены только на монтаж уже имеющихся иллюминаций.

«Наша традиция — организовывать событийные мероприятия, в том числе за счет внебюджетного источника, — найдет воплощение и в это непростое время, когда расходная часть бюджета переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает нашу Родину», — рассказывает Кухарук.

Также мэр Тюмени пояснил, что провел несколько встреч с представителями крупных компаний, которые выразили готовность оказать финансовую поддержку при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Кухарук уверяет, что благодаря большой совместной работе тюменцев ждут новые интересные локации.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области глава мэрии отказался от трат на Новый год в пользу мобилизованных. Об этом глава администрации Голышмановского округа также заявил в своих соцсетях.

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Тюменские предприниматели и предприятия помогут в организации новогодних мероприятий. Об этом в своем telegram-канале сообщил Руслан Кухарук. По словам главы города, средства из бюджета будут направлены только на монтаж уже имеющихся иллюминаций. «Наша традиция — организовывать событийные мероприятия, в том числе за счет внебюджетного источника, — найдет воплощение и в это непростое время, когда расходная часть бюджета переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает нашу Родину», — рассказывает Кухарук. Также мэр Тюмени пояснил, что провел несколько встреч с представителями крупных компаний, которые выразили готовность оказать финансовую поддержку при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Кухарук уверяет, что благодаря большой совместной работе тюменцев ждут новые интересные локации. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области глава мэрии отказался от трат на Новый год в пользу мобилизованных. Об этом глава администрации Голышмановского округа также заявил в своих соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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