Новый год в Тюмени отпразднуется на деньги бизнесменов

03 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Бюджетные средства будут задействованы частично Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские предприниматели и предприятия помогут в организации новогодних мероприятий. Об этом в своем telegram-канале сообщил Руслан Кухарук. По словам главы города, средства из бюджета будут направлены только на монтаж уже имеющихся иллюминаций. «Наша традиция — организовывать событийные мероприятия, в том числе за счет внебюджетного источника, — найдет воплощение и в это непростое время, когда расходная часть бюджета переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает нашу Родину», — рассказывает Кухарук. Также мэр Тюмени пояснил, что провел несколько встреч с представителями крупных компаний, которые выразили готовность оказать финансовую поддержку при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Кухарук уверяет, что благодаря большой совместной работе тюменцев ждут новые интересные локации. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области глава мэрии отказался от трат на Новый год в пользу мобилизованных. Об этом глава администрации Голышмановского округа также заявил в своих соцсетях.

Тюменские предприниматели и предприятия помогут в организации новогодних мероприятий. Об этом в своем telegram-канале сообщил Руслан Кухарук. По словам главы города, средства из бюджета будут направлены только на монтаж уже имеющихся иллюминаций. «Наша традиция — организовывать событийные мероприятия, в том числе за счет внебюджетного источника, — найдет воплощение и в это непростое время, когда расходная часть бюджета переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает нашу Родину», — рассказывает Кухарук. Также мэр Тюмени пояснил, что провел несколько встреч с представителями крупных компаний, которые выразили готовность оказать финансовую поддержку при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Кухарук уверяет, что благодаря большой совместной работе тюменцев ждут новые интересные локации. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области глава мэрии отказался от трат на Новый год в пользу мобилизованных. Об этом глава администрации Голышмановского округа также заявил в своих соцсетях.