Вице-губернатор ХМАО приехал с ревизией в учебный центр для мобилизованных

07 ноября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО помогают Министерству обороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока приехал в омскую танковую дивизию с тем, чтобы увидеть как решаются проблемы, с которыми столкнулись мобилизованные югорчане. Об этом он сам рассказал URA.RU. «Еду из омского аэропорта в учебную часть. С самого начала все проблемные вопросы собираются, анализируются. Я надеюсь, что впредь мы их не допустим, но надо понимать, что мобилизация проводилась впервые за последние 80 лет. Ряд вопросов решу в омском учебном центре и потом планирую ехать в Чебаркуль, хотя это самый спокойный учебный центр. Не так как в Омске, где все начиналось с чистого поля», — сказал Тиртока.



В омской танковой дивизии, где базируется учебный центр с мобилизованными югорчанами, возникали вопросы обустройства быта, дисциплины, отопления палаток. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО окажут содействие Министерству обороны в решении проблемы с обогревом палаток югорских мобилизованных в Омской области. Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока приехал в омскую танковую дивизию с тем, чтобы увидеть как решаются проблемы, с которыми столкнулись мобилизованные югорчане. Об этом он сам рассказал URA.RU. «Еду из омского аэропорта в учебную часть. С самого начала все проблемные вопросы собираются, анализируются. Я надеюсь, что впредь мы их не допустим, но надо понимать, что мобилизация проводилась впервые за последние 80 лет. Ряд вопросов решу в омском учебном центре и потом планирую ехать в Чебаркуль, хотя это самый спокойный учебный центр. Не так как в Омске, где все начиналось с чистого поля», — сказал Тиртока. В омской танковой дивизии, где базируется учебный центр с мобилизованными югорчанами, возникали вопросы обустройства быта, дисциплины, отопления палаток. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО окажут содействие Министерству обороны в решении проблемы с обогревом палаток югорских мобилизованных в Омской области. Мобилизованные записали видеообращение в адрес губернатора ХМАО Натальи Комаровой, где заявили, что вынуждены из собственного кармана оплачивать покупку дизельного топлива для обогрева палаток. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.