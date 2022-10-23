23 октября 2022
22 октября 2022

Экс-депутат Госдумы проиграл суд мэрии Челябинска

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Андрей Барышев подал документы на выборы в Государственную думу в ТИК Металлургического района. Челябинск, барышев андрей
Андрей Барышев и мэрия Челябинска продолжают тяжбы в судах разных инстанций Фото:

Компания «ИнфраИнвест» (владелец — экс-депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев) не смогла добиться снятия ареста с АЗС, автомойки и нескольких строений заправочной станции на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы в Челябинске. Это следует из базы судебных дел. Ограничительные меры были наложены по требованию мэрии города.

«Оставить без изменения определение первой инстанции. Жалобу, согласно ст. 272 АПК, оставить без удовлетворения», — пояснили в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде.

Мэрия добивается признания всего комплекса строений самовольными постройками и, соответственно, их сноса. Заявление было подано в суд 29 августа и удовлетворено впоследствии, вторая сторона подала апелляцию — но безуспешно.

Барышев стал депутатом Госдумы в 2016 году при поддержке «Единой России». Через пять лет он рассорился с единороссами, другие партии отказались его поддержать. Попытка стать самовыдвиженцем закончилась проблемами со сбором подписей, и политику пришлось сняться с выборов. Барышев заявил, что сосредоточится на общественной работе в рамках своего фонда «Соцгород», но здесь столкнулся с властями. В августе областной арбитраж отказал «Соцгороду» в иске к министерству имущества региона, в котором фонд добивался сохранения помещения в Центральном клубе Металлургического района Челябинска.

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Компания «ИнфраИнвест» (владелец — экс-депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев) не смогла добиться снятия ареста с АЗС, автомойки и нескольких строений заправочной станции на пересечении улицы Молдавской и проспекта Победы в Челябинске. Это следует из базы судебных дел. Ограничительные меры были наложены по требованию мэрии города. «Оставить без изменения определение первой инстанции. Жалобу, согласно ст. 272 АПК, оставить без удовлетворения», — пояснили в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. Мэрия добивается признания всего комплекса строений самовольными постройками и, соответственно, их сноса. Заявление было подано в суд 29 августа и удовлетворено впоследствии, вторая сторона подала апелляцию — но безуспешно. Барышев стал депутатом Госдумы в 2016 году при поддержке «Единой России». Через пять лет он рассорился с единороссами, другие партии отказались его поддержать. Попытка стать самовыдвиженцем закончилась проблемами со сбором подписей, и политику пришлось сняться с выборов. Барышев заявил, что сосредоточится на общественной работе в рамках своего фонда «Соцгород», но здесь столкнулся с властями. В августе областной арбитраж отказал «Соцгороду» в иске к министерству имущества региона, в котором фонд добивался сохранения помещения в Центральном клубе Металлургического района Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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