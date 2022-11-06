Мобилизованные поблагодарили жителей ХМАО за помощь. Видео

07 ноября 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

Югорские мобилизованные поблагодарили земляков за поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава города Югорска (ХМАО) Алексей Харлов поделился видео со словами благодарности от мобилизованных земляков. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Югорские добровольцы в очередной раз передают привет с полигона в Елани. Сегодня это видео облетело все городские паблики» — говорится в публикации. Югорские мобилизованные передают слова благодарности мамам, женам, руководству предприятий, которые работают с ними и всем не равнодушным. В конце записи солдаты громко прокричали: «Спасибо! Работаем!» Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Урай Тимур Закирзянов разместил в своем telegram-канале пост со словами благодарности от мобилизованных бойцов. В обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми.

Глава города Югорска (ХМАО) Алексей Харлов поделился видео со словами благодарности от мобилизованных земляков. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Югорские добровольцы в очередной раз передают привет с полигона в Елани. Сегодня это видео облетело все городские паблики» — говорится в публикации. Югорские мобилизованные передают слова благодарности мамам, женам, руководству предприятий, которые работают с ними и всем не равнодушным. В конце записи солдаты громко прокричали: «Спасибо! Работаем!» Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Урай Тимур Закирзянов разместил в своем telegram-канале пост со словами благодарности от мобилизованных бойцов. В обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми.