Глава города Югорска (ХМАО) Алексей Харлов поделился видео со словами благодарности от мобилизованных земляков. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.
«Югорские добровольцы в очередной раз передают привет с полигона в Елани. Сегодня это видео облетело все городские паблики» — говорится в публикации.
Югорские мобилизованные передают слова благодарности мамам, женам, руководству предприятий, которые работают с ними и всем не равнодушным. В конце записи солдаты громко прокричали: «Спасибо! Работаем!»
Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Урай Тимур Закирзянов разместил в своем telegram-канале пост со словами благодарности от мобилизованных бойцов. В обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми.
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