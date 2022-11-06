06 ноября 2022

Мобилизованные поблагодарили жителей ХМАО за помощь. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Югорские мобилизованные поблагодарили земляков за поддержку Фото:
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Мобилизация в России

Глава города Югорска (ХМАО) Алексей Харлов поделился видео со словами благодарности от мобилизованных земляков. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Югорские добровольцы в очередной раз передают привет с полигона в Елани. Сегодня это видео облетело все городские паблики» — говорится в публикации.

Югорские мобилизованные передают слова благодарности мамам, женам, руководству предприятий, которые работают с ними и всем не равнодушным. В конце записи солдаты громко прокричали: «Спасибо! Работаем!»

Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Урай Тимур Закирзянов разместил в своем telegram-канале пост со словами благодарности от мобилизованных бойцов. В обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми.

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Глава города Югорска (ХМАО) Алексей Харлов поделился видео со словами благодарности от мобилизованных земляков. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Югорские добровольцы в очередной раз передают привет с полигона в Елани. Сегодня это видео облетело все городские паблики» — говорится в публикации. Югорские мобилизованные передают слова благодарности мамам, женам, руководству предприятий, которые работают с ними и всем не равнодушным. В конце записи солдаты громко прокричали: «Спасибо! Работаем!» Ранее URA.RU рассказывало, что глава города Урай Тимур Закирзянов разместил в своем telegram-канале пост со словами благодарности от мобилизованных бойцов. В обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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