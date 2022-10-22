22 октября 2022
21 октября 2022

Мобилизованные из ХМАО поблагодарили земляков за помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Челябинск, прощание, камуфляж, призывная кампания
Мобилизованные из Урая поблагодарили земляков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из Урая (ХМАО) записали видео со словами благодарности землякам за помощь и поддержку. Видео разместил в своем telegram-канале глава города Урай Тимур Закирзянов.

«Хотим передать привет и выразить большую благодарность жителям города Урая, работникам предприятий и организаций города, школам и детским садам, учреждениям спорта и здравоохранения, коммунального хозяйства, Лукум-А, Администрации города. Особенно благодарим предпринимателей города Урай за помощь в приобретении спецоборудования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми. Тимур Закирзянов в посте подчеркнул боевой дух мобилизованных и пожелал им успешно отслужить и вернуться домой.

Ранее URA.RU сообщало, что блогер из ХМАО рассказал о занятиях мобилизованных в учебке. Алексей Крецул признался, что на занятиях по медицине в учебном центре узнал полезную информацию.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Мобилизованные из Урая (ХМАО) записали видео со словами благодарности землякам за помощь и поддержку. Видео разместил в своем telegram-канале глава города Урай Тимур Закирзянов. «Хотим передать привет и выразить большую благодарность жителям города Урая, работникам предприятий и организаций города, школам и детским садам, учреждениям спорта и здравоохранения, коммунального хозяйства, Лукум-А, Администрации города. Особенно благодарим предпринимателей города Урай за помощь в приобретении спецоборудования», — говорится в сообщении. Помимо этого, в обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми. Тимур Закирзянов в посте подчеркнул боевой дух мобилизованных и пожелал им успешно отслужить и вернуться домой. Ранее URA.RU сообщало, что блогер из ХМАО рассказал о занятиях мобилизованных в учебке. Алексей Крецул признался, что на занятиях по медицине в учебном центре узнал полезную информацию. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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