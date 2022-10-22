Мобилизованные из Урая поблагодарили земляков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из Урая (ХМАО) записали видео со словами благодарности землякам за помощь и поддержку. Видео разместил в своем telegram-канале глава города Урай Тимур Закирзянов.

«Хотим передать привет и выразить большую благодарность жителям города Урая, работникам предприятий и организаций города, школам и детским садам, учреждениям спорта и здравоохранения, коммунального хозяйства, Лукум-А, Администрации города. Особенно благодарим предпринимателей города Урай за помощь в приобретении спецоборудования», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в обращении солдаты передали привет коллегам и пообещали вернуться целыми и невредимыми. Тимур Закирзянов в посте подчеркнул боевой дух мобилизованных и пожелал им успешно отслужить и вернуться домой.

Ранее URA.RU сообщало, что блогер из ХМАО рассказал о занятиях мобилизованных в учебке. Алексей Крецул признался, что на занятиях по медицине в учебном центре узнал полезную информацию.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.