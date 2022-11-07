Пострадавшие неоднократно обращались в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге жильцов дома №6 по Сухоложской, 6 терроризируют соседи. Агрессивные люди просто не дают покоя семье, они подожгли им дверь, регулярно хулиганят и угрожают расправой. Жильцы сообщили, что неоднократно обращались в полицию за помощью.

«Агрессивные соседи пугают нас. Они постоянно хулиганят и угрожают нам расправой. Мы уже много раз обращались в правоохранительные органы, но результата еще нет», — пишет сообщество «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на жильцов дома.

По словам жильцов, 6 ноября женщина подожгла их входную дверь. В квартире в тот момент находились только несовершеннолетние дети. Мама, бросив работу, примчала домой, чтобы защитить их. По пути она вызвала полицию и МЧС. «Когда силовики приехали, сосед с балкона кричал, что застрелит нас», — сообщила потерпевшая.

У дебошира несколько лет назад конфисковали оружие. Сейчас неизвестно — есть ли у него еще одно или нет. Сотрудники полиции, прибыв на место, забрали поджигателя. Двоих детей дебоширов забрали в подразделение ПДН. Правда, ночью их вернули домой.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что жителей Заречного (Свердловская область) терроризирует дебошир. Мужчина нападает на прохожих, избивает их. При этом это происходит безнаказанно. Местные отмечают, что это связано с тем, что ранее его отец работал в полиции.