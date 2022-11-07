В Свердловской области возник дефицит «мужских» профессий

Спрос на новых сотрудников возник в том числе в сфере рабочего персонала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Октябрь 2022 года на рынке труда в Свердловской области ознаменовался существенным подъемом спроса в сферах, большую часть персонала в которых традиционно составляют мужчины. В частности, дефицит возник в направлениях «Транспорт и логистика», «Инсталляция и сервис», а также в целом в рабочих специальностях. Об этом стало известно из исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Наиболее заметно количество вакансий на Среднем Урале выросло в тех профессиональных сферах, где обычно основную часть персонала составляют мужчины. Это „Транспорт, логистика“ (+11,3% к сентябрю), „Рабочий персонал“ (+11,2%), „Инсталляция и сервис“ (+10,8%)», — сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Кроме того, в октябре зафиксирован рост количества вакансий и в других сферах. В частности новых сотрудников ищут представители строительной отрасли, автомобильного бизнеса, медицины, управления персоналом, а также добычи сырья.

По мнению главного эксперта HH, Натальи Даниной, такой бум вакансий в «мужских» сферах связан с восстановлением активности работодателей в целом по сравнению с началом 2022 года. Кроме того, компании стремятся заменить мобилизованных, а также покинувших страну сотрудников.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября до 28 октября. В Свердловской области в рамках мобилизационной кампании было призвано порядка 9 700 военнослужащих.