08 ноября 2022

Екатеринбуржцы пожаловались на массовые сбои «ЯндексТакси»

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
На сбои пожаловались читатели из разных регионов России Фото:

В Екатеринбурге из-за массового сбоя перестал работать сервис «ЯндексТакси». Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Уже полчаса не могу вызвать машину, пишет, что в настоящее время заказ недоступен. Выдает ошибку или просит повторно вызвать такси через минуту», — рассказал читатель. Другой собеседник агентства пожаловался, что в приложении не загружаются цены тарифов. Сделать заказ по телефону также невозможно.

Об ошибках сообщали и в других регионах, однако официальной информации о причинах сбоя не поступало. В частности, со сбоем столкнулись жители Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора, но ответа на момент публикации не поступило.

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В Екатеринбурге из-за массового сбоя перестал работать сервис «ЯндексТакси». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Уже полчаса не могу вызвать машину, пишет, что в настоящее время заказ недоступен. Выдает ошибку или просит повторно вызвать такси через минуту», — рассказал читатель. Другой собеседник агентства пожаловался, что в приложении не загружаются цены тарифов. Сделать заказ по телефону также невозможно. Об ошибках сообщали и в других регионах, однако официальной информации о причинах сбоя не поступало. В частности, со сбоем столкнулись жители Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора, но ответа на момент публикации не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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