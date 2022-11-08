Екатеринбуржцы пожаловались на массовые сбои «ЯндексТакси»

09 ноября 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

На сбои пожаловались читатели из разных регионов России Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге из-за массового сбоя перестал работать сервис «ЯндексТакси». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Уже полчаса не могу вызвать машину, пишет, что в настоящее время заказ недоступен. Выдает ошибку или просит повторно вызвать такси через минуту», — рассказал читатель. Другой собеседник агентства пожаловался, что в приложении не загружаются цены тарифов. Сделать заказ по телефону также невозможно. Об ошибках сообщали и в других регионах, однако официальной информации о причинах сбоя не поступало. В частности, со сбоем столкнулись жители Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора, но ответа на момент публикации не поступило.

В Екатеринбурге из-за массового сбоя перестал работать сервис «ЯндексТакси». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Уже полчаса не могу вызвать машину, пишет, что в настоящее время заказ недоступен. Выдает ошибку или просит повторно вызвать такси через минуту», — рассказал читатель. Другой собеседник агентства пожаловался, что в приложении не загружаются цены тарифов. Сделать заказ по телефону также невозможно. Об ошибках сообщали и в других регионах, однако официальной информации о причинах сбоя не поступало. В частности, со сбоем столкнулись жители Тюмени. URA.RU направило запрос в пресс-службу агрегатора, но ответа на момент публикации не поступило.