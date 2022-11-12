В Копейске затопило новый микрорайон. Видео

13 ноября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Осадки привели к затоплению дорог (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне новостроек РМЗ в Копейске Челябинской области обильные осадки привели к потопу на проезжей части. Видео затопленных дорог выложили в соцсетях. «РМЗ в ноябре. Ужас», — отметил участник сообщества «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На видео снято, как дождь покрыл дорогу ровным глубоким слоем воды. Ее уровень уже достиг верхнего края бордюра. «Как все залило, да? Сроду не подумаешь, что это ноябрь. Хоть корабли пускай. Очуметь, ни пешеходам пройти, ни машинам проехать», — сказал за кадром автор видео. В комментариях участники сообщества заявили, что поселок стал похож на Венецию. Некоторые предупредили, что уже скоро вода замерзнет и из этого водоема получится каток. Ранее синоптики предупредили об обильных осадках в ближайшие дни. В регионе ожидается дождь, мокрый снег и вьюга. Сотрудники областного ГИБДД перешли в режим повышенной готовности.

В микрорайоне новостроек РМЗ в Копейске Челябинской области обильные осадки привели к потопу на проезжей части. Видео затопленных дорог выложили в соцсетях. «РМЗ в ноябре. Ужас», — отметил участник сообщества «Типичный Копейск» в соцсети «ВКонтакте». На видео снято, как дождь покрыл дорогу ровным глубоким слоем воды. Ее уровень уже достиг верхнего края бордюра. «Как все залило, да? Сроду не подумаешь, что это ноябрь. Хоть корабли пускай. Очуметь, ни пешеходам пройти, ни машинам проехать», — сказал за кадром автор видео. В комментариях участники сообщества заявили, что поселок стал похож на Венецию. Некоторые предупредили, что уже скоро вода замерзнет и из этого водоема получится каток. Ранее синоптики предупредили об обильных осадках в ближайшие дни. В регионе ожидается дождь, мокрый снег и вьюга. Сотрудники областного ГИБДД перешли в режим повышенной готовности.