Украина отказалась смягчать свою позицию по переговорам с РФ

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Фото. Пермь., флаг украины
На Украине не собираются менять свою позицию по переговорам с РФ, заявил Олег Николенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не собирается менять свою позицию по переговорам с Россией. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, при других условиях «достичь мира будет невозможно».

«Формула мира Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение причиненного ущерба и предоставление эффективных гарантий не повторения агрессии», — написал Николенко в соцсетях. По его словам, иначе мира достичь не получится.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Украина и Россия предпринимали несколько попыток провести переговоры, но безрезультатно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что условия по переговорам будет определять только президент Украины Владимир Зеленский.

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Украина не собирается менять свою позицию по переговорам с Россией. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, при других условиях «достичь мира будет невозможно». «Формула мира Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение причиненного ущерба и предоставление эффективных гарантий не повторения агрессии», — написал Николенко в соцсетях. По его словам, иначе мира достичь не получится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Украина и Россия предпринимали несколько попыток провести переговоры, но безрезультатно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что условия по переговорам будет определять только президент Украины Владимир Зеленский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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