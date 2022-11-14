Украина отказалась смягчать свою позицию по переговорам с РФ

Украина не собирается менять свою позицию по переговорам с Россией. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, при других условиях «достичь мира будет невозможно».
«Формула мира Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение причиненного ущерба и предоставление эффективных гарантий не повторения агрессии», — написал Николенко в соцсетях. По его словам, иначе мира достичь не получится.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Украина и Россия предпринимали несколько попыток провести переговоры, но безрезультатно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что условия по переговорам будет определять только президент Украины Владимир Зеленский.
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Украина не собирается менять свою позицию по переговорам с Россией. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, при других условиях «достичь мира будет невозможно». «Формула мира Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, возмещение причиненного ущерба и предоставление эффективных гарантий не повторения агрессии», — написал Николенко в соцсетях. По его словам, иначе мира достичь не получится. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида. Украина и Россия предпринимали несколько попыток провести переговоры, но безрезультатно. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что условия по переговорам будет определять только президент Украины Владимир Зеленский.