Свердловский ветеран Донбасса рассказал о ценностях на фронте

15 ноября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Вера и пачка сигарет помогают справляться с негативными моментами на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин поведал о ценностях на фронте. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Фронт, это совершенно другой мир, там иные ценности. Пачка сигарет в кармане дороже похода в самый дорогой ресторан Екатеринбурга. Вера помогает справляться со многими негативными моментами на фронте», — поделился Хлопин в беседе с корреспондентом агентства. По его словам, на поле боя нету атеистов. «Лично мне помогает вера в бога», — дополнил ветеран Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, как Максима Хлопина удача и чутье спасли от смерти. Жизнь на фронте на 70 процентов зависит именно от этих качеств.

Свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин поведал о ценностях на фронте. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Фронт, это совершенно другой мир, там иные ценности. Пачка сигарет в кармане дороже похода в самый дорогой ресторан Екатеринбурга. Вера помогает справляться со многими негативными моментами на фронте», — поделился Хлопин в беседе с корреспондентом агентства. По его словам, на поле боя нету атеистов. «Лично мне помогает вера в бога», — дополнил ветеран Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, как Максима Хлопина удача и чутье спасли от смерти. Жизнь на фронте на 70 процентов зависит именно от этих качеств.