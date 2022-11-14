14 ноября 2022

Свердловский ветеран Донбасса рассказал о ценностях на фронте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женская гвардия Урала. Екатеринбург
Вера и пачка сигарет помогают справляться с негативными моментами на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин поведал о ценностях на фронте. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Фронт, это совершенно другой мир, там иные ценности. Пачка сигарет в кармане дороже похода в самый дорогой ресторан Екатеринбурга. Вера помогает справляться со многими негативными моментами на фронте», — поделился Хлопин в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, на поле боя нету атеистов. «Лично мне помогает вера в бога», — дополнил ветеран Донбасса.

Ранее URA.RU сообщало, как Максима Хлопина удача и чутье спасли от смерти. Жизнь на фронте на 70 процентов зависит именно от этих качеств.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин поведал о ценностях на фронте. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «Фронт, это совершенно другой мир, там иные ценности. Пачка сигарет в кармане дороже похода в самый дорогой ресторан Екатеринбурга. Вера помогает справляться со многими негативными моментами на фронте», — поделился Хлопин в беседе с корреспондентом агентства. По его словам, на поле боя нету атеистов. «Лично мне помогает вера в бога», — дополнил ветеран Донбасса. Ранее URA.RU сообщало, как Максима Хлопина удача и чутье спасли от смерти. Жизнь на фронте на 70 процентов зависит именно от этих качеств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...