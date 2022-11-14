Свердловский ветеран Донбасса рассказал о ценностях на фронте

Свердловский ветеран Донбасса Максим Хлопин поведал о ценностях на фронте. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Фронт, это совершенно другой мир, там иные ценности. Пачка сигарет в кармане дороже похода в самый дорогой ресторан Екатеринбурга. Вера помогает справляться со многими негативными моментами на фронте», — поделился Хлопин в беседе с корреспондентом агентства.
По его словам, на поле боя нету атеистов. «Лично мне помогает вера в бога», — дополнил ветеран Донбасса.
Ранее URA.RU сообщало, как Максима Хлопина удача и чутье спасли от смерти. Жизнь на фронте на 70 процентов зависит именно от этих качеств.
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