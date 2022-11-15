Москалькова: видео с убийством перебежчика Нужина проверит СКР

15 ноября 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

По словам Москальковой, любая жестокость требует вмешательства государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России проверит видео с убийством перебежчика Евгения Нужина. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Я знаю об этом видео. И я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала Москалькова РБК. Она подчеркнула, что любые противоправные действия и жестокость требуют вмешательства государства. Ранее в интернете появились кадры казни мужчины в военной форме, голова которого приклеена скотчем к горизонтальной поверхности. Они были опубликованы в telegram-канале GREY ZONE, которые многие связывают с ЧВК «Вагнер». Мужчина на видео представился Евгением Нужиным. Он рассказал, что является бывшим бойцом частной военной компании, однако 4 сентября перешел на сторону Украины. Нужин добавил, что на него напали в Киеве, после чего он потерял сознание и очнулся в подвале. После рассказа военнослужащего неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой в область головы. Сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой», а самого Нужина назвал предателем, сообщает «Национальная служба новостей». Он также обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой установить обстоятельства гибели Нужина.

Следственный комитет России проверит видео с убийством перебежчика Евгения Нужина. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «Я знаю об этом видео. И я знаю, что сегодня следственные органы занимаются проверкой этих фактов, установления истинного положения дел, чтобы определить подлинные ли они и кто виновен в этих событиях», — сказала Москалькова РБК. Она подчеркнула, что любые противоправные действия и жестокость требуют вмешательства государства. Ранее в интернете появились кадры казни мужчины в военной форме, голова которого приклеена скотчем к горизонтальной поверхности. Они были опубликованы в telegram-канале GREY ZONE, которые многие связывают с ЧВК «Вагнер». Мужчина на видео представился Евгением Нужиным. Он рассказал, что является бывшим бойцом частной военной компании, однако 4 сентября перешел на сторону Украины. Нужин добавил, что на него напали в Киеве, после чего он потерял сознание и очнулся в подвале. После рассказа военнослужащего неизвестный нанес ему несколько ударов кувалдой в область головы. Сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой», а самого Нужина назвал предателем, сообщает «Национальная служба новостей». Он также обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой установить обстоятельства гибели Нужина.