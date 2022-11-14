14 ноября 2022

«Уралтрансмаш» показал испытания самоходных гаубиц под Екатеринбургом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, мста-с, артиллерия, самоходная гаубица
Минобороны РФ использует гаубицы «Мста-С» в спецоперации (фото из архива) Фото:

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») показал фотографии и видео с испытаний самоходных гаубиц «Мста-С», которые предприятие поставляет Министерству обороны РФ по гособоронзаказу. Материалами с испытаний представители «Уралтрансмаша» поделились с корреспондентом URA.RU.

«„Уралтрансмаш“ и „Уралвагонзавод“ вместе со всей страной работает в усиленном режиме. В этом смогли убедиться журналисты федеральных телеканалов. Съемочным группам показали цеха и испытания самоходной гаубицы 2С19М2 „Мста-С“ на полигоне», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу.

«Мста-С» — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица
Фото:
«Мста-С» разработали на Уральском заводе транспортного машиностроения
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Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») показал фотографии и видео с испытаний самоходных гаубиц «Мста-С», которые предприятие поставляет Министерству обороны РФ по гособоронзаказу. Материалами с испытаний представители «Уралтрансмаша» поделились с корреспондентом URA.RU. «„Уралтрансмаш“ и „Уралвагонзавод“ вместе со всей страной работает в усиленном режиме. В этом смогли убедиться журналисты федеральных телеканалов. Съемочным группам показали цеха и испытания самоходной гаубицы 2С19М2 „Мста-С“ на полигоне», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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