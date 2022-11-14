«Уралтрансмаш» показал испытания самоходных гаубиц под Екатеринбургом. Фото, видео

15 ноября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ использует гаубицы «Мста-С» в спецоперации (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») показал фотографии и видео с испытаний самоходных гаубиц «Мста-С», которые предприятие поставляет Министерству обороны РФ по гособоронзаказу. Материалами с испытаний представители «Уралтрансмаша» поделились с корреспондентом URA.RU. «„Уралтрансмаш“ и „Уралвагонзавод“ вместе со всей страной работает в усиленном режиме. В этом смогли убедиться журналисты федеральных телеканалов. Съемочным группам показали цеха и испытания самоходной гаубицы 2С19М2 „Мста-С“ на полигоне», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу. «Мста-С» — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица Фото: «Уралтрансмаш» «Мста-С» разработали на Уральском заводе транспортного машиностроения Фото: «Уралтрансмаш»

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область, входит в концерн «Уралвагонзавод») показал фотографии и видео с испытаний самоходных гаубиц «Мста-С», которые предприятие поставляет Министерству обороны РФ по гособоронзаказу. Материалами с испытаний представители «Уралтрансмаша» поделились с корреспондентом URA.RU. «„Уралтрансмаш“ и „Уралвагонзавод“ вместе со всей страной работает в усиленном режиме. В этом смогли убедиться журналисты федеральных телеканалов. Съемочным группам показали цеха и испытания самоходной гаубицы 2С19М2 „Мста-С“ на полигоне», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» досрочно поставил в Минобороны РФ партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Боевые машины отправили после капитального ремонта с модернизацией по гособоронзаказу.